El Barcelona afronta su semana más importante desde que empezó la temporada con la necesidad de conseguir una victoria en el Camp Nou ante el Inter [Martes 20:45h. La1, Radio Nacional, RTVE.es e IPhone] [Estadísticas] para seguir vivo en Europa antes de recibir este domingo al Real Madrid en el derbi liguero por antonomasia.

Sentimientos aparte, la máxima prioridad para los de Guardiola es derrotar a la escuadra interista. Los azulgranas no han hecho honor a su vigente título de campeón y han protagonizado un titubeante inicio en la Liga de Campeones, con una victoria dos empates y una derrota [Ver Clasificación Grupo F]. Sin los deberes hechos, ahora necesitan conseguir cuatro puntos en los dos últimos partidos si pretenden asegurar su pase a octavos.

No es un buen momento (aunque sí crucial) para el equipo de Pep, que no pasó del empate a uno este fin de semana en San Mamés. Touré Yayá y Eric Abidal sufren la gripe A, aunque el lateral figura en la. Por si fuera poco, Messi se lesionó en el aductor de su pierna izquierda y pasa a engrosar la abultada enfermería y lista de dudosos del equipo azulgrana. El argentino, que ha sido convocado, lo tendrá muy complicado para salir de inicio ante el Inter y Pedrito podría ocupar su lugar.

El que sí parece que reaparecerá, aunque le falte ritmo, es Ibrahimovic, recuperado de su lesión en los isquiotibiales. El sueco, que intercambió el equipo con Eto'o este verano, protagonizará un morboso duelo con el camerunés.

El delantero sueco deberá estar acertado para romper la sequía de goles de los azulgranas en Europa. Los barcelonistas, que son los menos goleadores de su grupo con sólo tres dianas, deberán ajustar su mira para evitar un nuevo tropiezo que podría ser crucial.

El Rubin, nuevo campeón de la liga rusa, jugará contra el Dynamo de Kiev en Kazan dos horas antes del encuentro del Camp Nou. Si gana, trasladaría a los azulgranas más presión para su encuentro ante la escuadra interista.

Eto'o no quiere celebrar un posible gol en el Camp Nou

Pese a su forzada marcha del Camp Nou antes del inicio de esta temporada, el delantero interista se muestra agradecido con el Barcelona y reconoce que no celebrará un posible gol en el Camp Nou. No lo tendrá fácil porque Eto'o aún no se ha estrenado en la Liga de Campeones. Quizás sea otro incentivo en este partido sobrado de alicientes para el camerunés.

01.14 min El delantero del Inter de Milan, Samuel Eto'o, vuelve al Camp Nou, de donde salió el pasado verano tras haber conseguido dos Ligas de Campeones y tres ligas.

El Inter llega al encuentro como líder del Calcio, pero habiendo suscitado las mismas dudas que el Barcelona en la "Champions". Los de Mourinho, entrenador que suscita inquina en Can Barça, plantearán a priori un partido defensivo, esperando su oportunidad a la contra.

El partido que disputaron ambos equipos en el Giuseppe Meazza terminó en un insulso cero a cero. Los interistas pusieron el autobús atrás y se aprovecharon de la falta de puntería azulgrana.

Aparte del camerunés, la carta ganadora para el Inter puede ser la del argentino Diego Milito, que se ha convertido en el alma del equipo y en su máximo goleador, con ocho goles en el Calcio y otra diana en la liga de Campeones. El argentino fue el precursor de la primera victoria de los Mourinho en Europa ante el Dynamo de Kiev, al que derrotaron por 1-2.

Los azulgranas también deberán tener especial cuidado del talentoso centrocampista Stankovic, máximo goleador europeo del equipo con dos dianas, que se incorpora con facilidad al ataque. No deberían olvidar tampoco al ex madridista Sneijder, autor del gol de la victoria ante el Dynamo.