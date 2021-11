El Barcelona se estrella contra un muro

El Barcelona empatóen su debut en la Liga de Campeones. Pese a tener la posesión y crear ocasiones, los de Guardiola se estrellaron contra la solidez defensiva del equipo de Mourinho. [Así hemos contado el partido]

Elante el planteamiento del equipo milanés, que practicó el "Catenaccio" sin ningún compromiso con el juego ofensivo.Los azulgranas lo intentaron, pero se desesperaron una y otra vez ante el muro del Internazionale. El empate, que remontó y se impuso en casa por 3-1 al Rubin Kazan.El Barcelona se tuvo que conformar con el empate, pese a que fue. Ibrahimovic y Messi fueron los más activos en el arranque.Ya en eldisparando desde lejos y obligando a lucirse a Julio César. El Barça lo intentó por activa y por pasiva pero le faltó concreción y velocidad en los metros finales.El Inter de Milán. Henry también lo intentó desbordando por las bandas pero sus centros no lograban encontrar un referente claro. En el disparo tampoco tuvo mejor fortuna.Laen la primera parte llegóque recibió un balón completamente sólo en el área y falló al disparar, cuando Julio César había perdido el puesto en la portería y estaba vendido.Messi lo volvió a intentar antes del descanso desde lejos, pero no había manera, el Internazionale estaba muy cerrado y no mostraba brechas en su parapeto.La mejor ocasión del Inrter de Milan llegó con un, que salió desviado a la izquierda de Valdés. A Mourinho le debió de parecer aquello demasiado atrevimiento, porque los suyos no volverían a merodear el área azulgrana, a excpeción de un lanzamiento de Stankovic en el minuto 65, que entró en la segunda parte.El Barça siguió a lo suyo. Llegando en numerosas ocasiones pero sin acertar. A los azulgranas, por momentos, llegaron a tener el 80% de la posesión.Ni, que salió por Henry, sirvió para escapar del atolladero que había plantado Moruinho en el Giuseppe Meazza, era como arar en el mar.Eto'o pasó desapercibido, eMucho "Catenaccio" y pocas ocasiones claras. El Barcelona tendrá que esperar a otra ocasión para demostrar su estatus de vigente campeón europeo y sacar mejor partido al juego de ataque que le sigue caracterizando.