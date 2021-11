Cristiano Ronaldo, José María Gutiérrez 'Guti', 'Lass' Diarra, Ruud Van Nistelrooy y Sergio Ramos se han quedado fuera de la convocatoria de Manuel Pellegrini para jugar ante el Racing de Santander, los cuatro primeros por sanción y el defensa andaluz por sanción.



Pellegrini no recupera aún a Cristiano Ronaldo, que en el entrenamiento a puerta cerrada de hoy realizó, por primera vez, el entrenamiento completo junto a sus compañeros antes de someterse a trabajo extra en solitario para recuperar un buen tono físico tras mes y medio parado por su lesión de tobillo.



Junto a Cristiano sigue fuera Guti, que se ha lesionado cuando el técnico iba a levantar el castigo, y también 'Lass' que regresó de los dos intensos partidos de Francia con una sobrecarga muscular, el mismo motivo por el que se cae de la lista Van Nistelrooy.

Miguel Ángel Portugal estará sentado en el banquillo del Bernabéu

El nuevo técnico del Racing de Santander llegará al partido contra el Real madrid con apenas una sesión de entrenamiento. Aún así, el hombre que ficho a Faubert para el Real Madrid la temporada pasada, no descarta poder hacer un buen partido e incluso dar la sorpresa.



"Si Dios quiere me sentaré en el banquillo en el Bernabeu", ha declarado Portugal y ha añadido, en cuanto a la falta de tiempo que tiene para preparar este partido, que contará con las opiniones de Juanjo González y Fede Castaños, técnicos que se han hecho cargo de la plantilla desde que se produjo la marcha de Mandiá.



"No vengo desde el desconocimiento de lo que tengo y tampoco vamos a volverlos locos cambiando la forma en la que están jugando", matiza el técnico.



Portugal cree que en Madrid se puede "hacer un buen partido y sacarlo adelante" y ha afirmado que ya conoce a la mayoría de los jugadores que ahora estarán a sus órdenes. Al respecto, ha reconocido que el juego del equipo diferirá del que desarrollaba el Racing en su anterior etapa.