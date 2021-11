El Inter vuelve a atascarse ante el Dynamo

FICHA TECNICA. --RESULTADO: INTER DE MILAN, 2 - DYNAMO DE KIEV, 2 (1-2, al descanso). INTER DE MILAN: Julio César; Maicon, Samuel, Lucio, Chivu; Zanetti, Cambiasso (Materazzi, min.86), Muntari (Suazo, min.46); Stankovic (Vieira, min.86), Sneijder; Eto'o. DYNAMO KIEV: Bogush; Eremenko, Khacheridi, Almeida, Magrao (Betao, min.70); Mikhalik, Ninkovic (Gusev, min.69), Vukojevic, Yarmolenko; Shevchenko y Milevskiy (Kravets, min.93). --GOLES:

0 - 1, Min.5, Mikhalik. 1 - 1, Min.35, Stankovic. 1 - 2, Min.40, Lucio (propio puerta). 2 - 2, Min.47, Samuel. --ARBITRO: Martin Atkinson (ING). Amonestó con cartulina amarilla a Stankovic (min.23), Maicon (min.29), Chivu (min.52) y Zanetti (min.83) del Inter; y a Almeida (min.31), Shevchenko (min.61), Milevskiy (min.68) y Vukojevic (min.82) del Dynamo. --ESTADIO: San Siro.



El Inter de Milán no termina de arrancar en la presente temporada y empató (2-2) ante el Dynamo de Kiev [Estadísticas] en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde el argentino Walter Samuel fue el encargado de salvar a los 'neroazzurros' igualando la contienda en la segunda mitad.

Los de José Mourinho, a merced de un fútbol rácano y sin grandes propuestas, dejaron hacer al Dynamo, un equipo venido a menos, pero que supo pescar en río revuelto. Los ucranianos hicieron bueno su tempranero gol, lo que sirvió para alargar la agonía italiana, que no conoce la victoria en la presente máxima competición continental.

El Inter acumula con éste tres empates, los mismos que jornadas se llevan disputadas y son colistas de su grupo. Los milanistas no saben ganar y padecen la falta de gol, un camino que no encuentran por la escasez de movimientos a partir de los tres cuartos de campo.

Todo empezó por la osadía de los de Kiev, que se adelantaron por mediación de Mikhalik a los cinco minutos de partido. El jugador visitante se encontró un balón franco en el área y aprovechó el error por partida doble de dos jugadores interistas, que extendieron la alfombra roja a su rival.

Con el 0-1 reaccionó el Inter, que igualó gracias a un mano a mano resuelto por Stankovic, que batió por bajo a Julio César. Sin embargo, el Dynamo no se amedrentó y siguió cuajando ocasiones en una primera mitad en la que superó sobremanera al Inter. Así, antes de llegar al descanso, Lucio en propia puerta subió el segundo al marcador.

El 1-2 condenó en exceso al Inter que no daba con la tecla aunque haciendo honor a su espíritu italiano acabó empatando el choque. El argentino Walter Samuel dejó el empate a dos a los pocos minutos de la reanudación, un marcador que no se movería. El Inter de Milán ya es colista del grupo y no muestra mejoría.