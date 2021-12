Copenhague se viste de gala

Cómo se nota que todos los Jefes de Estado están en Copenhague. Bueno, todos no, porque falta Barack Obama, que llega este mismo viernes. Pero los demás están invitados a un almuerzo por los Reyes de Dinamarca.



Su presencia se deja notar, sobre todo, por la gran cantidad de policía y las fuertes medidas de seguridad en toda la ciudad. Si la 'creme de la creme' política ya está aquí, qué decir de la deportiva: los mejores deportistas de cada país están ya en la ciudad.



La capital danesa vive con la máxima expectación los momentos previos a la decisiva jornada del viernes. Se nota en el ambiente y los ciudadanos son conscientes de lo que nos jugamos los que hemos venido aquí.



Mucha gente nos reconoce por el logo y nos para interésandose por el significado de la mano. He venido aquí dos veces antes y puedo decir que Copenhague ha sufrido una auténtica transformación, ha cambiado mucho.



Se trata de una ciudad pequeña que ha recibido una 'invasión' pacífica de atletas y representantes políticos, y aquí no cabe un alma más. Entre eso, y que mañana sólo se puede pasar a la sesión acreditado -y los daneses no quieren perderse la votación, doy fe-, mañana a buen seguro no se verá un alma por la calle. Mañana será el gran día y nosotros tenemos la corazonada.