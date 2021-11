No seamos pesimistas

Lo primero de todo, quiero dirigir un mensaje a los pesimistas, que sé que también los hay. No hay que temer a nadie, aunque se llame Obama. El que no compite no gana y hemos venido aquí a ganar.



Cada uno puede tener sus favoritos, pero nosotros hemos venido a Copenhague ilusionados al 100% y convencidos de que vamos a ganar porque tenemos una candidatura muy fuerte.



Igual de convencido está el grupo de voluntarios que se ha desplazado desde Madrid para ayudarnos. Algunos ya tienen experiencia de otros actos previos de Madrid 2016 y están encantados con formar parte del movimiento olímpico.



Son los que veis en la imagen, tomada a su llegada al aeropuerto, aunque alguna ha preferido que guardemos su intimidad...



No es sólo su presencia la que nos anima, sino también el ambiente que ya se respira en la ciudad. Se ven carteles, noticias en la prensa local y, en general, la ciudad parece haber despertado y darse cuenta de lo que se vivirá aquí el próximo viernes.



No sé si será casualidad o una coincidencia del destino, pero el logo que ha elegido Copenhague tiene forma de corazón: ¡Una corazonada! Así que los daneses también tienen la corazonada. Este viernes Copenhague y Madrid van a latir seguro como un solo corazón.