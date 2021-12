El desembarco de 'los maletas roja'

"Última llamada para señorita Gemma Mengual, embarque por la puerta J48 con destino Copenhague". Con este anuncio por megafonía partía pasadas las 13.15 horas la comitiva de Madrid 2016 , integrada por cerca de 400 personas, entre políticos, deportistas, invitados y periodistas.La nadadora española se ha despistado y ha llegado a la carrera al avión, en donde ya había embarcado el grueso de la delegación, encabezada por históricos de nuestro deporte como, pero con grandes estrellas del momento como Marta Domínguez."Qué vamos tener miedo de Obama, el que tiene miedo es él... porque si tuviera tan claro que Chicago va a ganar no iba a Copenaghe", aseguraba resuelto, medalla de oro en Barcelona 92 en los 1.500 metros.Uniformado con el polo de la candidatura, el soriano se ha mostrado seguro de las opciones de España. "Viví la elección de Singapur y aquello fue muy duro. Regresar a España en ese avión fue de los peores viajes que yo he vivido. Peroaseguraba sonriente.El deportista ha hecho gala de su sencillez al exclamar: "Para mí que Los Angeles Lakers no le dan permiso a Gasol para que venga a Copenhague a apoyarnos para hacer un favor a la candidatura de Chicago ".Miguel Induráin imprimía la nota de elegancia en el elenco deportivo. Americana a cuadros, zapatos de ante y canas en las sienes, el cinco veces campeón del Tour de Francia lo tiene claro: "¿Que por qué ahora sí vamos a ganar? Porque nos lo merecemos y nos toca ya".Poco más ha podido decir el navarro, tras ser abordado por un grupo de azafatas que querían hacerse una foto con él, mientras estampaba dos besos en las mejillas de Marta Domínguez, quien sólo se ha parado para asegurar que "está muy emocionada de poder vivir desde dentro el sueño de Madrid 2016".En las colas de facturación, algo irreconocible con su melena de rizos, ahora castaños. "¡Holaaaa! Ven, ven... cuélate, que no nos dicen nada", le ha gritado Cid a la jugadora de baloncesto, que ha tenido que esforzarse en hacer pasar por debajo de la cinta de seguridad sus 1,82 metros de atura.Más que evidente ha sido laquienes han preferido 'invadir' la cafetería adyacente a la puerta de embarque para desayunar en corro. El más bullicioso, el alcalde de Getafe y presidente de la FEMP, Pedro Castro. Pero allí también estaba el presidente de los socialistas en Madrid, Tomás Gómez. Esta noche está previsto que llegue Rodríguez Zapatero a la capital danesa, aunque viaja al margen de la delegación, al igual que Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre.Especialmente cuidadas han estado las comodidades a bordo de los dos aviones de Iberia con el fuselaje pintado con 'Corle', el logo de Madrid 2016, en los que ha viajado la delegación. Lo mejor, elen el que no ha faltado el solomillo -con castañas, chalotas y peras al Pedro Ximénez- y el mero -"negro con crestas de gallo confitadas con jugo de carne trufada cebollitas y espárragos verdes"-. El postre, una creación de Paco Torreblanca: pastel tropical de coco y mango."El desembarco de la Roja". Bien podría describirse así la llegada de la delegación a un Copenhague, a tenor de lacon logo de la candidatura que la cinta ha ido devolviendo a sus dueños, a lo largo de 20 minutos largos.Estando ya todos aquí, empieza la cuenta atrás.