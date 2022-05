El último cuarto de hora, con fallos defensivos y dos goles en contra, han castigado con derrota la visita a Oporto del Atlético de Madrid (2-0), desaparecido del choque en un tramo final que dejó en nada el buen partido hasta ese momento de los rojiblancos, víctimas de un error atrás y un saque de esquina.



Así llegaron los dos tantos del bloque portugués, al que le bastó su empuje en la segunda parte para desactivar al conjunto madrileño, al que su tropiezo en Do Dragao agravó su crisis de las últimas semanas y le dejó en una situación difícil en el grupo D, con sólo un punto en dos partidos, a la espera de visitar al Chelsea.



El Atlético, que rompió una racha de doce encuentros invicto en la Liga de Campeones, ofreció múltiples caras. Primero fue a remolque de la intensidad del Oporto; luego, desde el minuto 30, tomó el mando con buenas ocasiones y con el duelo controlado y después desapareció. Y lo pagó con dos goles en siete minutos (2-0).



De principio, al Atlético no le había funcionado el 'plan anti-Hulk', con el colombiano Luis Perea en el lateral izquierdo para cubrir con su velocidad la potencia del desequilibrante futbolista brasileño, la mayor preocupación para los rojiblancos en el arranque y del que surgieron centros inquietantes sin rematador.



Tampoco le salió en el inicio del choque su propuesta ofensiva, con el argentino 'Kun' Agüero y el uruguayo Diego Forlán en la delantera y José Manuel Jurado como enganche, dejando libre la banda derecha, aunque tuvo sus ocasiones, aisladas, pero amenazantes para Helton, que detuvo un disparo a cada uno de los puntas atléticos.



Y, antes de la media hora, sufrió un contratiempo en la portería, con la lesión de Roberto Jiménez. Sin Sergio Asenjo, en el Mundial sub'20, y con la obligada sustitución del guardameta titular hoy en Oporto, le tocó el turno del debut en la Liga de Campeones a David de Gea, el tercer arquero del Atlético para esta temporada.



Todo quedó en el olvido con el paso de los minutos, en los que desactivó a Hulk y en los que el conjunto rojiblanco creció, se acomodó al terreno de juego, ganó en confianza y se quitó de la cabeza que el Oporto fue el equipo que le eliminó de la Liga de Campeones el pasado curso para tomar el control del choque.



No fue suficiente para lograr ventaja en el marcador antes del descanso, pero sí para trasladar una sensación de intranquilidad constante a la defensa portuguesa, porque los madrileños, aunque sin su claridad ofensiva habitual, rondaban el área del Oporto con cierta facilidad, pero sin ocasiones, salvo un cabezazo de Pablo.



La reanudación también dio el balón y las opciones de gol al Atlético, que reclamó un posible penalti de Álvaro Pereira sobre Agüero, se encontró con una parada de Helton en una jugada colectiva culminada por el checo Tomas Ujfalusi y que se lamentó de un cabezazo alto de Juanito Gutiérrez, tras un saque de esquina.



No marco el Atlético nada mas iniciarse la segunda parte, de la que se desenchufó el conjunto rojiblanco, que dejó despertar al Oporto con disparos de Bruno Alves, Guarín y Fernando Belluschi, detenidos por un notable De Gea, hasta que lo pagó a cuarto de hora de final del partido, en el enésimo fallo defensivo de este curso.



Lo aprovechó Falcao, que remató de tacón un centro del brasileño Hulk, al que la zaga rojiblanca le concedió tres opciones, primero un disparo despejado por De Gea, luego un fallido tiro que se le quedó en los pies y luego, para terminar, el tiempo necesario para asistir al delantero colombiano en el 1-0.



Ya no se levantó el Atlético, superado por el primer gol. Un golpe anímico del que ya no reaccionó, aún más cuando Rolando, tras un rechace en el poste de un remate de cabeza de Bruno Alves, firmó el definitivo 2-0, un resultado que mantiene la crisis del equipo rojiblanco, también en 'Champions', con un punto en dos partidos.