Montezemolo sobre Alonso: "En los próximos días podremos anunciar algo"

El presidente de Ferrari, el italiano Luca Cordero di Montezemolo, ha manifestado que en los próximos días podrían anunciar "algo", al ser preguntado por la posibilidad de que el español Fernando Alonso sea piloto de su escudería la próxima temporada.



En su intervención en el 'Foro Marca', en tono de broma, ha dicho que se sentía "muy presionado" por las continuas preguntas sobre Fernando Alonso, del que ha señalado que "es un gran piloto, fuerte, tiene temperamento, personalidad, sabe trabajar en equipo y es muy bueno desarrollando el coche".



Ha recordado que "todos los grandes pilotos han corrido o han querido correr para Ferrari. Solo han faltado los británicos Jim Clark, Jackie Stewart, porque no se encontró el momento para que lo pudieran hacer, y el brasileño Ayrton Senna".



De Senna, Montezemolo ha dicho que el miércoles del Gran Premio de San Marino de 1990, cuatro días antes de su fallecimiento, estuvo cenando en su casa y le confesó que cuando terminara su contrato con Williams quería finalizar su carrera en Ferrari. "Pero todos sabemos lo que ocurrió y no pudo ser", resaltó.



El presidente de Ferrari, que ha recibido el premio 'Leyenda Marca' al finalizar el acto, ha manifestado que su prioridad era la de confirmar la continuidad del brasileño Felipe Massa porque se lo merece como piloto y como persona, y confirmó también que el italiano Giancarlo Fisechella será el tercer piloto y piloto de pruebas.



Luego comentó que al regreso del Gran Premio de Singapur, que se disputa este fin de semana, tras hablar con el director de la escudería, Stefano Domenicali, podrían anunciar algo.



Del finlandés Kimi Raikkonen señaló que había sido el primer piloto que había ganado el mundial en su primer año en Ferrari y comentó, divertido, que "es un personaje único, no habla nunca, gane o pierda". Destacó, además, que los pilotos pasan y Ferrari siempre queda.



Por último dio la gran noticia, en exclusiva, en tono divertido: "He oído que Alonso va a Brawn GP con Jenson Button".



Invita a Cristiano a Fioriano



Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga con cuatro tantos, apareció en el "Foro Marca" durante unos pocos minutos para saludar a Luca di Montezemolo, quién le dijo que no era tan rápido con el balón como sus coches.



Poco antes de abandonar el acto el presidente de Ferrari le pregunto a CR9 que cuando podía ir a Maranello a probar un coche, a lo que el jugador del Real Madrid no le supo responder, por el apretado calendario de partidos de los próximos meses, con partidos de Liga, Liga de Campeones y con la selección para la clasificación del mundial.