Alonso retorna a Singapur en la semana negra de Renault

El piloto español Fernando Alonso (Renault) seguirá este fin de semana en busca de su objetivo de firmar, al menos, un podio esta temporada y lo buscará en el Gran Premio de Singapur, donde el año pasado consiguió su primera victoria, aunque casi un año después se ha sabido que fue un triunfo amañado. El bicampeón del mundo, que tuvo que declarar el pasado lunes ante el Consejo Mundial de la FIA, se viodespués de que su ex compañero, el brasileño Nelson Piquet Jr. desvelara que había provocado su accidente para que la salida del coche de seguridad beneficiara al asturiano.Las declaraciones del carioca, tan sólo unos días después de haber sido despedido por la escudería francesa,del mismo modo que hace dos años lo hizo el escándalo del espionaje en que se vieron implicados McLaren y Ferrari. Además, la investigación de la FIA se ha saldado con la inhabilitación de por vida al italiano Flavio Briatore, el director de equipo más carismático del 'gran circo', y la sanción de cinco años al jefe de ingeniería, Pat Symonds.Las consecuencias no han quedado ahí, y la aseguradora española Mutua Madrileña ha rescindido con efecto inmediato , el contrato con Renault por lo que a partir de mañana su logo desaparecerán de los monoplazas y los monos de los pilotos.Con esta convulsa situación, y conAlonso seguirá con su intención de subir al podio, objetivo que aún no ha cumplido y al que se ajustan perfectamente las condiciones del trazado asiático.El ovetense tratará de exprimir al máximo las virtudes de su 'R29' para tener opciones de pelear por el cajón en ladonde, al igual que en 2008, seguirá con el horario europeo para adaptarse mejor a las condiciones de un nuevo circuito urbano.Aunque se haya demostrado que la salida del 'safety car', le benefició el curso anterior, Alonso intentará demostrar en pista lo que ya ha demostrado en los despachos y firmar un buen resultado para quitarse el sabor amargo que le haya podido dejar este nuevo escándalo.Por otra parte, Jenson Button (BrawnGP), líder del Mundial, buscará un nuevo triunfo que le permita ampliar su ventaja después de que su discreta andadura en el último tramo --sólo un podio en seis carreras-- ha permitido a su compañero Rubens Barrichello ponerse a sólo 14 puntos del inglés.El brasileño ha conseguido más del doble de puntos que el inglés desde Valencia y a falta de cuatro carreras, el título está en el aire, por lo que Button, que consiguió seis triunfos en las siete primeras pruebas, debe reaccionar ante el empuje del veterano Barrichello --dos victorias entre las últimas tres citas--.Junto a los dos pilotos de BrawnGP,de Sebastien Vettel y Mark Webber, ambos con opciones matemáticas de seguir luchando por el entorchado.El alemán no anda muy fino, con sólo siete puntos en las últimas cuatro carreras y querrá resarcirse en un trazado en el que fue quinto el pasado año, mientras que el australiano lleva sin puntuar tres grandes premios e intentará reaccionar.Además, el vigente campeón del mundo,que podría ser la segunda del año. El británico repuntó con su triunfo en Hungría y su segunda plaza en Valencia aunque se ha quedado sin acabar en las dos siguientes carreras.Mientras que Kimi Raikkonen, cuyo futuro en Ferrari en 2009 ha sido cuestionado por el presidente de la escudería, intentará encadenar su quinto podio consecutivo para intentar maquillar un año muy discreto para el 'Cavallino'.