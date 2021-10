El Chelsea encuentra la magia ante el Oporto

Un Chelsea que ha comenzado falto de creatividad pero que encontró la magia y la efectividad en el segundo tiempo logrando en Stamford Bridge un 1-0 ante un Oporto que terminó desbaratado en el arranque de la "Champions".Bajo una lluvia despiadada, Stamford Bridge echó de menos esta noche un poco más de imaginación por parte de los "blue". Al menos, durante un acto inicial de intentosEso sí, ocasiones hubo por parte de ambos adversarios. Al meta del Chelsea, Petr Cech, le tocó ponerse las pilas a los 5 minutos del encuentro. Un despiste de la defensa inglesa y al portero checo no le quedó otra que emplearse a fondo para parar un balón de Hulk con las rodillas.Organizados y sin los servicios del portugués Jose Bosinwa y del marfileño Didier Drogba, ya que ambos cumplían una sanción que coleaba de la pasada temporada europea, los discípulos del italiano Carlo Ancelotti no tardaron en esgrimir una ofensiva decente en este acto inicial. Internadas en abundancia, amagos a la meta del Oporto peroDos minutos después del susto inicial que se llevó el cancerbero anfitrión, un Frank Lampard totalmente desmarcado amagaba con un remate de cabeza a pocos metros de los feudos portugueses a un inesperado pase deTambién el francés Nicolas Anelka disfrutaba de otro intento de poner a su equipo por delante con un balón que abortó el zaguero del Oporto Rolando a los 18 minutos. Un tira y afloja en el quePasada la media hora, un disparo de cabeza de Guarin por la banda izquierda ponía en alerta a Petr Cech en una notable ocasión para el conjunto visitante.Y dentro de este esquema, la oportunidad lusa fue precedida por otra inglesa, orquestada esta vez por el galo Florent Malouda, que recogió un pase de su compatriota Nicolas Anelka.En general, fue un primer tiempo con paridad de intentonas por parte de ambos rivales en el que el Chelsea gozó de mayor porcentaje de posesión, arrinconó más a su rival, y en el que el Oportoa la contra.Sí es cierto que la plantilla de Ancelotti dio un impulso visible justo antes del descanso con una bonita combinación de pases que comenzó en Essien, pasó por Lampard y culminó en Kalou para infligir presión a la defensa portuguesa.El once de Jesualdo Ferreira replicócon un prometedor remate de cabeza de Raul Meireles que alcanzó sin grandes aspavientos Cech.La situación cambió de color para el Chelsea pasado el descanso. Tuvieron que pasar 48 minutos para que la formación británica se pusiera por delante.Lo hicieron gracias, el hombre que volvió a la titularidad gracias a la sanción a Droga, y que vio cómo un primer intento era rechazado por Helton.El gol del hombre francés dio impulso al once de Ancelotti, que empezó a encadenar ocasiones, de Malouda, de Kalou. Y en cuestión de minutos, el Chelsea daba la vuelta al guiónDominio absoluto del conjunto londinense ante la escuadra de Jesualdo Ferreira, que se veía totalmente perdida aunque tuvo un momento peligroso con un disparo de Guarin queEl Oporto fue de mal en peor. No logró remontar y perdió ya en el último minuto a Fernando, por doble amarilla.