El Atlético de Madrid no ha pasado del empate a cero en el Vicente Calderón ante el modesto Apoel de Nicosia en su debut en la fase de grupos de la Liga de Campeones. [Así lo hemos contado]. Los de Abel Resino. En la primera parte estuvieron muy mal y, pese a que mejoraron notablemente en el segundo tiempo, creando ocasiones de gol que desbarató Chiotis, el mejor de los chipriotas, no consiguieron derrotar al Apoel, el rival más fácil de su grupo D.Pese a contar con Agüero y Forlán en el once inicial, los rojiblancos no trenzaron buenas jugadas de gol., que jugó desde el inicio e intentó demostrar su valía ante la oportunidad brindada por Resino.En lael Atlético suscitó las mismas dudas que había creado en su comienzo liguero. Obtuso en ataque y con problemas en defensa. A punto estuvieron los chipriotas de dar un disgusto a los rojiblancos y sólo una providencial parada de Sergio Asenjo y un error en la línea de meta de Charalambides impidieron que llegara el primer gol chipriota.Tras el descanso. Maxi sustituyó a un infausto Cléber Santana, que desaprovechó la oportunidad que le dio Resino. El Atlético mejoró su imagen y creó numerosas ocasiones, aprovechando el bajón físico chipriota y la lesión de su central Paulo Jorge, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 45.Dos disparos desde fuera del área dede los rojiblancos, que se animaron y, por momentos, parecían estar a punto de conseguir el primer gol.En el minuto 82de la portería chipriota gracias a un soberbio disparo. Pero los rojiblancos estaban negados de cara al gol. No era una noche para tirar cohetes.De nuevo Forlán lo intentó desde lejos, pero. Simao recogió el rechace pero echó el esférico fuera, fallando la mejor y última jugada de gol atlética.Mal pintan las cosas para este Atlético de Madrid, queen Liga o en Champions. La afición se marchó silbando, cariacontecida ante las penurias de su equipo, que mucho va a tener que mejorar si quiere cambiar su imagen.