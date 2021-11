Zúrich, primer paso del Madrid hacia la décima

El nuevo Real Madrid de Pellegrini comienza el camino hacia la décima Copa de Europa que este año se concederá al ganador deEl primer partido del equipo merengue en la nueva edición de la Champions League será, un equipo aparentemente asequible para el que el Real Madrid se haga con los primeros tres puntos El regreso depara disputar un partido oficialde la lista de convocados de Manuel Pellegrini, en la que entra 'tocado' Raúl Albiol y se quedan fuera Sergio Ramos, Garay, Mahamadou Diarra y Van der Vaart.Regresa Pepe a una lista oficial casi cinco meses después. El 20 de abril fue la última vez. En el partido liguero contra el Getafe,, Javi Casquero y Juan Albín, e insultó a los colegiados cuando fue expulsado. La sanción fue mayúscula, diez partidos, pero no afecta a las competiciones europeas o de selecciones.Pepe entra en lugar del argentino Ezequiel Garay, en una lista de 20 jugadores en la que también, que se quedó fuera para viajar a Barcelona después de haber jugado con su selección y haber afrontado un largo viaje de vuelta.Viaja algo, que sufrió un esguince en el encuentro ante el Espanyol. De recuperarse, el valenciano sería el otro central junto a Pepe, de no llegar a tiempo parece que Metzelder será su acompañante. Junto a Garay, se quedan fuera de la convocatoria el holandés Rafael Van der Vaart, que de momento no entra en los planes de Pellegrini, y Mahamadou Diarra y Sergio Ramos que aún no están al cien por cien físicamente.La buena actuación del canteranoen la pasada jornada de Liga podría servirle para ser titular. Al once de inicio regresarán los suplentes en Cornellá Lass, Raúl y Cristiano Ronaldo . Benzema podría ser el jugador que se quede fuera del equipo titular y el portugués ocuparía su puesto en la punta del ataque.. Las entradas para los partidos de la primera fase se agotaron en menos de una hora. Además el Madrid se sentirá arropado por los aficionados peñistas que el club tiene en el centro de Europa. El Zúrich llega al inicio de la Champions . En su liga ya ha jugado nueve jornadas y el pasado sábado se impuso en el derbi ante el Grasshopper por 4 a 3. Se supone que los suizos repetirán ese mismo once que ganó el sábado en donde la mayor amenaza se llama Vonlanthen, jugador de banda derecha con llegada y mucho gol.