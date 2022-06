El Bayern de Ribéry y Robben, el 'coco' del grupo A

El Bayern Múnich llega en buena forma al comienzo de la Liga de Campeones 2009/10, un estreno en Haifa ante el Maccabi israelí. En el otro encuentro del grupo A se verán las caras la Juventus, sin Diego ni del Piero, y el Girondins de Burdeos.



El equipo alemán, liderado por la dupla Ribery-Robben, espera confirmar su recuperación después de sacudirse los problemas por los que atravesó en las primeras jornadas de la Bundesliga con dos victorias contundentes en las que el equipo de Louis Van Gaal mostró un gran potencial ofensivo.



Un 3-0 ante el Wolfsburgo -en un partido en el que Arjen Robben dio un auténtico recital de fútbol asociándose con Frank Ribery- y un 5-1 ante el Borussia Dortmund han mostrado en las últimas dos jornadas de la Bundesliga lo que puede ser el Bayern ideal.



Una duda es si el francés Ribery, que hasta ahora no ha jugado más de 45 minutos por partido tras recuperarse de una lesión, saldrá ya en el equipo titular en Haifa o si empezará en el banquillo cediéndole su posición al croata Ivica Olic.



El ex madridista Robben ya jugó un partido completo, contra el Dortmund, aunque por lo mostrado ante el Wolfsburgo se puede pensar que el holandés puede ser más valioso cuando entra como relevo y explota su velocidad ante un contrario al que ya le pesan sus minutos.



En todo caso, es de esperar que Van Gaal en la primera jornada de la Liga de Campeones repita el esquema que le ha dado éxito en las últimas jornadas, con Robben y Ribery, u Olic, jugando por las bandas y con Mario Gómez como centrodelantero claro.



Atrás, no hay muchas variantes posibles. Jörg Butt parece haberse ganado el puesto de portero titular y la dupla de centrales formada por el belga Daniel Van Buyten y Holger Badstuber de momento no tiene alternativa clara.



Por su parte, el Maccabi llega al duelo contra el Bayern con los deberes hechos. Con su victoria por 3-1 ante el Hapoel, el equipo de Elisha Levy ha sumado nueve puntos en tres partidos en lo que ha mostrado una clara vocación de ataque a la que quiere ser fiel en el duelo contra el Bayern. "No vamos a escondernos", ha anunciado Levy, pese a saber que el equipo alemán parte como claro favorito.



En todo caso, la apuesta de Levy es atacar sabiendo que la fortaleza del Bayern está también en el ataque y que en defensa ha mostrado algunos problemas que con un poco de suerte su equipo podría aprovechar.



La Juve, sin Diego ni Del Piero



La Juventus de Turín iniciará su andadura en la Liga de Campeones 2009/10 con un partido inquietante frente al peligroso Girondins de Burdeos francés, por cuanto no podrá contar con dos de sus principales figuras, el brasileño Diego y el italiano Alessandro Del Piero, lesionados.



Tanto el nuevo crack del equipo piamontés, un Diego que ha devuelto la ilusión a la afición juventina con un magnífico arranque de Liga, como el capitán, presentan contracturas musculares, uno en el muslo derecho y el otro en el izquierdo, respectivamente.



Sin embargo, los de Ciro Ferrara llegarán al encuentro con la moral por las nubes, ya que comparten el liderato de la Liga italiana con Génova y Sampdoria, llevan invictos desde abril y cuentan cinco victorias en los últimos cinco partidos oficiales.



Además, los fichajes de esta temporada y la conducción de Ciro Ferrara han convencido al Juventus de su potencial y de la calidad de su banquillo. De hecho, el encargado de sustituir a Diego ante el Girondins será la joven promesa Sebastian Giovinco, de 22 años. La pareja atacante, en ausencia de Del Piero, estará compuesta probablemente por el brasileño Amauri y el italiano Vincenzo Iaquinta.



El Girondins de Burdeos en las últimas jornadas está dando la impresión de haber perdido algo de su imparable empuje del comienzo de temporada. Tiene todos sus efectivos a disposición pero sus grandes referencias no parecen atravesar su mejor momento.



La eficacia del Girondins en la Liga francesa, en la que sigue siendo líder -empatado a puntos con el Lyon-, se ha basado en el dúo Chamakh-Gourcuff, pero el primero está físicamente disminuido durante el periodo del Ramadán y el segundo está afectado por agotamiento al haber encadenado nueve partidos oficiales desde la vuelta de las vacaciones.



Ese agotamiento de las estrellas puede estar tras la raquítica victoria del pasado sábado por 1-0 en la liga francesa frente al colista, el Grenoble. El Girondins espera que este desplazamiento a Italia no rompa su racha de 18 partidos oficiales sin conocer la derrota en competición oficial, es decir, desde el pasado 7 de marzo.



El entrenador del Burdeos, Laurent Blanc, que puede contar con todos sus jugadores, ha optado por llevarse a Turín a 21 de ellos, y sólo se quedan en casa Sertic y Traoré.