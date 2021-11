Gerrans gana la partida a Vinokourov

El ciclista australiano Simon Gerrans (Cervélo) se ha impuesto en la décima etapa de la 64 edición de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre Alicante y Murcia sobre 169 kilómetros, mientras que el español Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) continúa como líder de la clasificación general.



El oceánico salió vencedor de una fuga de 19 corredores y supo imponer su mejor punta de velocidad en un final donde sólo llegaron cuatro supervivientes, logrando unir la ronda española entre su palmarés de victorias.



El compañero de Carlos Sastre ya había logrado vencer en el Tour de Francia, en 2008 y con final en Prato Nevoso, y en el Giro de Italia de este año, con meta en Bolonia, ambas con un final empinado, y fue el más fuerte en el pequeño sprint.



Después de dos días muy duros, con un total de 15 puertos, el pelotón permitió que 19 ciclistas se fugasen, entre ellos ocho españoles y un ganador de la Vuelta como el kazajo Alexandr Vinokourov (Astana).



El campeón de 2006, que el pasado mes de julio cumplió sus dos años de sanción por dopaje, era seguramente la rueda a vigilar, sobre todo por la situación del Alto de la Cresta del Gallo, de segunda categoría, a muy poco de la meta de Murcia, y que finalmente no fue lugar de batalla para los favoritos.



A la cima murciana llegaron intactos los 19 'aventureros', entre ellos los dos corredores del Contentpolis-AMPO, que quería brillar en su llegada a 'casa'. Uno de ellos, Aitor Pérez Arrieta salió tras la rueda del alemán Linus Gerdemann (Milram), pero lo hizo demasiado pronto y no pudo aguantar el ritmo del germano.



El que sí lo logró fue Benat Intxausti (Fuji-Servetto), mientras que por detrás se quedaron Vinokourov, Gerrans, el canadiense Ryder Hesjedal (Garmin) y el danés Jakob Fuglsang (Saxo Bank), que se vieron beneficiados por el infortunio de los dos líderes provisionales. Primero, el español pinchó y dijo adiós a cualquier sueño de ganar, y poco después, Gerdemann se fue al suelo, dejando el triunfo de la etapa entre sus cuatro perseguidores.



Vinokourov intentó en un par de ocasiones evitar el sprint con sus compañeros, pero no lo logró y en la llegada arrancó demasiado pronto con Gerrans, 'pegado' a su rueda y sobrepasándole sin problemas para saborear un nuevo éxito de prestigio en un 2009 donde también se hizo con el Gran Premio de Plouay, prueba del circuito ProTour.



A más de tres minutos llegó el pelotón. En el Alto de la Cresta del Gallo, los favoritos guardaron sus fuerzas de cara a las etapas andaluzas y Alejandro Valverde pudo pasear sin alteraciones su 'maillot' dorado en la entrada de la ronda a su tierra.



Murcia volverá a ser el miércoles protagonista con la jornada entre Murcia y Caravaca de la Cruz sobre 200 kilómetros y con el peligroso Alto de Collado Mediano, de primera categoría, situado al inicio, y el de Campo de San Juan, de segunda, a poco más de 50 kilómetros de la llegada.