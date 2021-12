Mourinho convenció a Sneijder por 'sms'

Primero era un fijo en el once cuando llegó el nuevo entrenador, después era, luego se plantó y dijo que se quedaba porque la afición, el entrenador y él mismo se veía capacitado para jugar en el Madrid, y al final ha aceptado cambiar los aires de Madrid por los de Milán Según publica el diario holandés ' De Telegraaf ' el culebrón Sneijder se ha resuelto gracias a los mensajes al móvil que el entrenador portugués de los 'neroazzurri' ha venido enviando a Sneijder en los últimos días. "En estas dos últimas semanas he recibido", ha dicho el mediapunta.El deseo del jugador era permanecer en el equipo blanco incluso, según relata en una entrevista que publica el diario 'Marca', Pellegrini le mostró el mismo día de su fichaje que tenía sitio en el equipo. "En los últimos días he tratado de combatir y resistir peroEl entrenador me había dicho que no quería perderme pero", ha dicho Sneijder al diario 'De Telegraaf'.Según el centrocampista, su traspaso se ha debido principalmente a una cuestión de mala suerte: ", en principio eran otros jugadores los transferibles pero por mi mala suerte me convertí en el jugador idóneo para ser vendido", ha apuntado.Sneijder era un jugador que además de contar con el agrado del técnico madridista. El despedirse de los aficionados y de los amigos que tiene en Madrid es lo más difícil para el nuevo interista.Después de dos años en Madrid, el jugador holandés viaja a Milán para jugar en el dominador del 'Calcio' de los últimos años. "Siendo honesto, el Inter ha ganado el campeonato en los últimos cuatro años,. Estoy feliz y orgulloso de convertirme en interista", afirmó.En su nueva ciudad, Sneijder compartirá vestuario con Samuel Eto'o y compartirá también rivalidad con su ex-compañero Huntelaar. Precisamente este fin de semana tendrá lugar el derbi de San Siro y Sneijder ya está pensando en poder jugarlo: "", concluyó.