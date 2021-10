El italiano Valentino Rossi (Yamaha), que ha incrementado su ventaja al frente del Mundial de MotoGP tras ganar el Gran Premio de la República Checa , señaló que "hasta el final de temporada, pero destacó que tiene una buena ventaja."En primer lugar he de dar las gracias a todos mis compañeros de equipo, ya que este fin de semana hemos hecho un gran trabajo. Durante el entrenamiento luchamos para mejorar las sensaciones con la parte delantera, y fuimos bastante rápidos, pero no lo suficiente. Al finalizar el 'warm up' hemos hecho otra pequeña modificación, que me ha proporcionado", explicó el italiano, líder del Mundial con una ventaja de 50 puntos."Yo ya sabía que hoy iba a ser difícil, porque. Así que he intentado hacer la carrera perfecta, con una gran salida y estando en cabeza empujando como un diablo. Lo estaba haciendo así hasta que a seis vueltas para el final me ha adelantado, y entonces me he dispuesto a luchar y a ofrecer un gran espectáculo", agregó."En la tercera curva se le ha ido de delante., pero es bueno para nosotros, que ahora tenemos 50 puntos de ventaja. Todavía queda un largo camino hasta el final de temporada, pero tenemos una buena ventaja y hay que seguir tirando fuerte y mantener la concentración", concluyó el piloto de Tavullia.