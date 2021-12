Lorenzo: "El Campeonato está perdido"

Con el rostro del que piensa que no ha podido ser, Jorge Lorenzo escenificó en su entrevista el fin de un sueño. El que ha albergado hasta esta carrera en su segundo año de MotoGP. "Si no sucede algo muy, muy raro, el campeonato está perdido. No hay excusas. De momento, no somos los mejores. Estamos luchando con el mejor piloto de la historia", comentó Lorenzo.

Sin embargo, el balear dice no querer conformarse con el subcampeonato, con lo que seguirá luchando "por mejorar". Sobre su caída, Lorenzo explicó que "tenía que arriesgar, no me servía ser segundo. Además, no me encontraba cómodo e iba forzado para intentar atrapar a Valentino. En esa curva, he frenado tarde y la goma trasera ha dicho basta".

El hecho de que la temperatura aumentara en ocho grados este domingo "ha hecho que todos los pilotos rodásemos más lentos que en entrenamientos. Pedrosa, por ejemplo, ha rodado ocho décimas por debajo con respecto a ayer. Sólo Valentino ha podio mantener su ritmo del sábado".

Por eso, Lorenzo decidió apretar el ritmo cuando adelantó a su compañero de equipo. "Creía que podía escaparme. Necesitaba un estímulo fuerte para que mi cuerpo reaccionara. Pero me he equivocado. Hoy el día se ha torcido y ya está", reconoció.

A 50 puntos del liderato, Jorge Lorenzo pondrá el acento en el test de mañana, donde "tenemos bastantes cosas por probar", finalizó.