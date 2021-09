Valentino Rossi ha hablado, y como no podía ser de otra forma, los medios italianos le han preguntado su opinión sobre la frustrada vuelta de Schumacher a la Fórmula 1 y sobre la eterna posibilidad de que él compita a los mandos de un Ferrari.

"Es verdad, es una lástima no poder ver a Schumacher de nuevo pilotando el Ferrari. Yo no he recibido ofertas pero, de todos modos, tengo mucho que hacer en Moto GP", ha contestado a 'La Gazzetta dello Sport'. Apasionado desde siempre por la Fórmula 1, Rossi comenta así la renuncia de Schumacher de sustituir a Massa debido al accidente que el campeón alemán sufrió cuando pilotaba una moto.

"He hablado mucho en estos días con Claudio Domenicali (quien acudirá a Brno para ver la carrera) sobre la vuelta de Schumi, creo que Michael podría luchar por las victorias a partir de su segunda carrera. Yo, de todas formas, no puedo sustituirle, no puedo correr en MotoGP y en Fórmula 1 a la vez", añadió.

La eterna sombra de Rossi sobre la Fórmula 1

Desde hace años se ha rumoreado acerca de la posibilidad de que Valentino Rossi dé el salto a la Fórmula 1. Para Ferrari siempre ha sido un bonito deseo que el italiano más carismático pueda ganar un Gran Premio pilotando 'Il Cavallino'. Para Ferrari, para él y para todos los italianos sería como un sueño hecho realidad, pero para que se diese esa posibilidad haría falta un trabajo entre escudería y piloto de varios años, lo que exigiría el abandono de la competición en MotoGP, algo impensable mientras 'Il Dottore' siga dominando.

En Italia saben que Ferrari ya tiene pilotos, pero los tiene ahora. En un año y medio no se sabe, ya que Kimi Raikkonen nunca ha llegado a convencer de su valía a los 'tifosi' de Maranello. Luca Badoer, en cambio, es querido por ser un piloto simpático y sacrificado por la escudería pero a nadie se le escapa que sus opciones de triunfo son muy bajas.

La posibilidad de que Rossi se subiera al Ferrari para 'sustituir al sustituto' está presente en la ilusión de los aficionados debido al descanso que los pilotos de MotoGP tendrán a partir del Gran Premio de Misano (6 de septiembre), que durará casi un mes. El 13 de septiembre, el 'gran circo' de la Fórmula 1 aterriza en Monza, en la que, con Schumacher o con Valentino al volante, podría convertirse en la carrera más mediática de la historia.

'Vale', sin embargo, admite los rumores: "He conducido el Ferrari un par de veces, la última el pasado mes de noviembre (e iba muy rápido, bromea)". Rossi adora los retos, la presión, el descargar adrenalina y el ganar. Entonces ¿por qué no soñar con la posibilidad de verle algún día al volante de un Ferrari?

Triste por no poder volver a quemar rueda

A partir de Brno, va a entrar en vigor la nueva regla que sólo permitirá utilizar cinco motores de aquí hasta el final de temporada. La nueva medida obligará a los pilotos a cuidar al máximo los aspectos mecánicos y una de las cosas que raramente se podrán volver a ver es la estampa de los pilotos quemando rueda, con el acelerador al máximo mientras clavan el freno delantero.

Rossi ha comentado a los medios su opinión acerca de las nuevas reglas: "Con el nuevo reglamento se ha acabado la época del 'burn out', no podremos quemar la rueda trasera y hacer humo porque pondremos en riesgo nuestros propulsores".

"Menos mal que podemos hacer aún caballitos", añade el siempre bromista Valentino. "Hay que pensar que con las nuevas reglas, tendremos una estrategia para la vuelta al 'box'. Se parecerá todo un poco más a lo que sucede en la Fórmula 1. Creo que será algo menos divertido", concluyó.