Rossi y la tentación del 'cavallino rampante'

"Me siento honrado por el hecho de que Ferrari cuente conmigo , aunque por el momento, sólo sea una idea". Una idea a la que Valentino Rossi sigue dando vueltas en la cabeza. Este jueves, en la rueda de prensa oficial del GP de Francia, la 'idea' de que 'Il Dottore' abandone el Mundial de motociclismo para fichar por Ferrari ha vuelto a aparecer.



Y todo porque la 'Gazzetta dello Sport' ha publicado estos días que Rossi podría pilotar un tercer Ferrari en el caso de que la marca de Maranello abandone el campeonato de Fórmula Uno por no gustarles el límite presupuestario propuesto por la FIA.



Rossi ha vuelto a salir al paso de los rumores que lo alejan de las motos. "Estoy contento porque no se está hablando de F-1 sino de ir a correr con Ferrari, que es el sueño de todo el mundo que pilota algo", comentó Valentino.



De todos modos, la alarma estará apagada, al menos, hasta 2011. " Mi futuro en Ferrari creo que es imposible para el año próximo . Tengo un contrato firmado con Yamaha hasta 2010. En el futuro, ¿quién sabe?. Yo siempre he dicho que aún no he decidido qué haré después de esa fecha", confirmó el piloto italiano.



"Tengo una buena relación con la gente de Ferrari. Las veces que he probado el monoplaza he dejado una buena impresión en los técnicos que me han seguido", explicó Rossi.



El piloto de Fiat Yamaha se subió por segunda vez a un Ferrari a finales del año pasado, como 'premio' a su octavo título en el Mundial de motociclismo.