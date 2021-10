Rossi mejora y acaba duodécimo el Rally de Gales

El francés Sebastien Loeb (Citroen) se ha adjudicado, con suspense, el Rally de Gales al aventajar finalmente al finlandés Jari-Matti Latvala (Ford) en 12.7 segundos, mientras que la tercera plaza fue para el español Dani Sordo (Citroen).



Por otro lado, el punto llamativo del rally lo ha puesto el campeón del mundo de motoGP, el italiano Valentino Rossi, que ha mejorado sus prestaciones en la última jornada y ha finalizado en la duodécima plaza de la clasificación final del rally, consiguiendo una mayor regularidad en todos los tramos.



"¡Ha sido increíble!" comentó Loeb al finalizar. "El hielo lo ha complicado muchísimo. No me ha gustado la falta de agarre y no he estado contento en todo el fin de semana, pero hemos tenido una buena pelea y ha sido emocionante luchar con Latvala", añadió el alsaciano.



"Tras la penalización en el tramo anterior, teníamos que hacer lo que fuera, porque iba dos segundos por detrás. Al final hemos ganado, ¡y es una sensación fantástica! Además el campeonato es para Citroën. Dani ha sido tercero, y ha sido el resultado perfecto para el equipo.", siguió.



"Hoy ha ganado el mejor", reconoció Latvala, que dijo que había ido "tan rápido como ha sido posible". "No he podido hacerlo mejor", dijo.



Otra de las luchas del rally tenía como protagonista a Dani Sordo, que buscaba acabar en el tercer puesto de la clasificación final de pilotos, y que lo consiguió gracias a su tercer puesto en Gales. Un podio doble, por tanto, para el español.



"Ha sido un gran resultado para el equipo, y también para mí", comentó Sordo en la meta.