Alonso: "La salida será fundamental"

Fernando Alonso, que este domingo saldrá primero en el GP de Hungría ha manifestado que "es fantástico, hemos puesto unas cosas nuevas en el coche y vamos a seguir adelante,, hemos encontrado la dirección correcta".El piloto de Renault apuntó como clave para la carrera del Gran Premio de Hungría mantener la primera plaza que logró hoy en la clasificación, aunque advierte que no será fácil."La salida será clave. Si salimos tan mal como en Silverstone o Alemania perderemos posiciones y todo se complicará. Hay que intentar hacer una salida perfecta de una vez por todas y mantener la primera plaza en la primera curva sería fundamental", dijo Alonso.Además, anunció que iniciará la carrera ligero de combustible. "Vamos ligeros, probablemente a tres paradas y eso significa que tienes que hacer toda la carrera como si fueran vueltas de clasificación", dijo."Seguramente -continuó- vamos más ligeros que nuestros rivales ya que con el mismo peso que todo el mundo no hubiera sido posible la pole, pero hemos tenido carreras de salir octavos o novenos y mucha gasolina y no pudimos entrar en los puntos. Esta vez hemos arriesgado y vamos ligeros. Nos adelantaran coches, pero esperemos que no sean muchos".Considera que mantener el primer puesto antes de llegar a la primera curva será un objetivo complicado. "con el Kers, por lo que será una salida interesante, pero mañana, pase lo que pase, que nos quiten lo bailado", explicó el asturiano.También reconoció que la 'pole' era una previsión "demasiado optimista" en principio, ya que en los planes del equipo entraba ser "cuarto o quinto" ante la "estrategia agresiva" que llevaba por haber cargado "poca gasolina".El ovetense explicó que la estrategia del equipo podría variar según el desarrollo de la carrera. "Si llegamos primeros a la primera curva creo que tres paradas será lo mejor, pero si perdemos posiciones en la salida habrá que convertirla a dos", aclaró.Alonso define la crono como "muy excitante", especialmente en la Q2 y se congratula del trabajo de su escudería. "El equipo ha hecho un gran trabajo con las nuevas piezas que han llegado, era impensable y ahora yendo un poco más ligeros se puede conseguir".El bicampeón español afirma que ha sido una "sesión muy estresante" debido al accidente del Ferrari de Felipe Massa. Al respecto el asturiano ha dicho que ha habido mucho desconcierto por lo que. "Nadie entendía nada y los pilotos nos preguntábamos "¿qué has hecho tú?".Fernando Alonso le desea lo mejor al brasileño y ha comentado que "esperemos que Felipe esté bien después del accidente. Al parecer tiene un fuerte hematoma en la parte superior del ojo, pero afortunadamente está consciente".