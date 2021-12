El Bayern de Munich. Esta vez ha sido el presidente Karl Heinz Rummenigge el que ha tomado el turno de portavoz para reiterar que el francés se queda. "Nada", ha sido la respuesta al órdago de Ribéry: "Real Madrid o nada"."Así es como interpreto el ultimátum de Franck (Ribéry): 'Real Madrid o nada'. Y, ha sido la respuesta tajante del presidente del club bávaro.Rummenigge, además, ha aclarado en declaraciones al diario de Munich TZ que en el club "no nos sentimos intranquilos.".Previamente, el centrocampista francés del Franck Ribéry, que regresó este miércoles a los entrenamientos con el Bayern Munich tras sus vacaciones, confirmó, aunque recalcando que el único destino que aceptará es el Real Madrid."Está decidido, deseo marcharme", sentenció el atacante, en declaraciones que publica hoy el diario francés L'Equipe . "Sí,", subrayó el internacional.En el día de la presentación de Raúl Albiol y horas después de que se confirmara la contratación de Karim Benzema, que se une a las de Kaká y Cristiano Ronaldo, otro jugador desvela abiertamente su deseo deespectacular"Voy a esperar de ver cómo pasan las cosas. Me encantaría tener una conversación con los dirigentes del Bayern", añadió el futbolista internacional.Mientras, el manager general del Bayern Munich, Uli Hoeness, que aseguró que sólo se cerraría el traspaso del jugador galo, afirmó que las cosas siguen en el mismo punto. "¿Que Franck quiere irse al Real? Para nosotros, eso no cambia absolutamente nada", dijo al diario francés, reiterando que el Real Madrid no les ha "presentado una propuesta concreta"."Sus dirigentes quisieron venir a Múnich y les comunicamos que eso no servía a nada, que harían mejor en ahorrarse los billetes de avión. Nosotros no necesitamos su dinero y", sentenció.