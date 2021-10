Estados Unidos obra el milagro y se cita con España

Estados Unidos se ha convertido en el rival de España en las semifinales de la Copa Confederaciones después de obrar un auténtico milagro, acabar en la segunda plaza del grupo B merced a su goleada sobre Egipto (3-0) y la de Brasil ante Italia (3-0).



El cuadro norteamericano, que estaba prácticamente desahuciada con las derrotas sufridas frente a Italia y Brasil, se encontró con un premio que casi nadie esperaba, más que nada por lo mostrado hasta ahora por el conjunto de Bob Bradley y por lo que había hecho una selección de Egipto que había tenido una gran actuación hasta este momento, así como por la habitual competitividad de los 'azzurri'.



Aunque la derrota de Italia le podía haber valido a Egipto de haber marcado aún gol, los 'faraones' ni supieron ni pudieron para confirmar todas las buenas vibraciones que habían dejado en los dos primeros partidos.



Los campeones de África salieron cabizbajos después de una malograr una ocasión histórica en el estadio Royal Bafokeng de Rusenburgo, donde el que salió feliz y crecido fue el conjunto de Estados Unidos.



Los norteamericanos, aún pese a ser los que peor lo tenían, supieron jugar el encuentro ante un Egipto que se fue desesperando por momentos.

Bob Bradley efectuó tres cambios. Dio la opción bajo los palos a Brad Guzan en detrimento de Tim Howard, Ricardo Clark volvió a la medular tras cumplir un partido de sanción y apostó en ataque por Charlie Davis.



Precisamente este último, que no jugaba con la selección estadounidense desde el amistoso contra Suecia del pasado 24 de enero, fue el autor del gol que encarriló el triunfo, al rubricar una jugada muy confusa, con varios rechaces y en la que los zagueros y el meta egipcio no supieron despejar el esférico.



Habían pasado 21 minutos con control de Estados Unidos del ritmo y el manejo del partido y este gol fue su premio ante un rival algo nervioso y que echó en falta a su gran figura, Mohamed Zidan.



Los norteafricanos trataron de rehacerse, pero les faltó la profundidad necesaria para desarbolar el dispositivo de contención del cuadro estadounidense, bien dirigido en la medular por Michael Bradley.



No obstante, Egipto tuvo alguna que otra buena opción para elevar las tablas al marcador, por lo que las mejores noticias le llegaban al cuadro de Hassan Shehata desde Pretoria, donde Brasil goleaba a Italia.



El técnico de los 'faraones' no tuvo más remedio que buscar aire fresco en los primeros compases del segundo periodo porque su equipo no encontraba la manera de marcar en busca de la tranquilidad.



Pero todo les salió mal a los africanos y bien a los estadounidenses, quienes se acercaron al milagro con el segundo tanto, obra del propio Bradley a los 63 minutos, y lo sellaron merced a un remate de cabeza de Clint Dempsey (m.71), declarado a la postre el mejor el partido.



Egipto atacó ya a la desesperada en busca del gol que le metiera en semifinales, pero lo hizo sin el mínimo orden preciso para desajustar a Estados Unidos, bien pertrechado desde el gigantón Oguchi Onyewu y que incluso trató de abrir más brecha a la contra siempre con Landon Donovan como gran referencia.



Al final fiesta en el conjunto norteamericano, que se metió inesperadamente en las semifinales, en las que se enfrentará el próximo miércoles en Johannesburgo a España, la campeona de Europa y que acumula 35 encuentros seguidos sin perder y 15 victorias seguidas.