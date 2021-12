El COI admite las disculpas de Phelps

El Comité Olímpico Internacional (COI) asegura que la disculpa de Michael Phelps , por las fotos que se han publicado en las que se ve al ocho veces campeón olímpico con una pipa de marihuana, era suficiente prueba de su sinceridad.El diario británico ' News of the World ' publicó una fotografía del estadounidense en la quedurante una fiesta en la Universidad de South Carolina en Columbia el pasado mes de noviembre. El periódico no dice que Phelps estuviera consumiendo, pero sí explica que esas pipas se usan para fumar dicha sustancia."Michael Phelps es un gran campeón olímpico y se ha disculpado por su comportamiento inapropiado", asegura la portavoz del COI Emmanuelle Moreau.y su compromiso para seguir siendo un modelo de comportamiento, dice el COI, cuya condescendencia hacia Phelps contrasta con la dureza aplicada a casos similares, como el protagonizado por el gimnasta español Gervasio Deferr.