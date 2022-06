Massa: "Estoy listo para pelear por un campeonato que será más competido que nunca"

El piloto brasileño Felipe Massa se ha mostrado "emocionado" en la presentación del 'F60', el nuevo monoplaza para 2009, de la escudería italiana, con el que está deseando empezar el Mundial, pues se siente "listo para pelear por un campeonato más competido que nunca".

"Estoy emocionado y muy contento de haber sido el elegido para dar la primera vuelta en este coche. Con todas las reglas nuevas, ya esperaba encontrarme un coche muy diferente, no ha sido una gran sorpresa, he visto que el nuevo alerón trasero y delantero son más pequeños, pero muy compactos, ahora llega el momento nuestro de probar el coche y tenerlo preparado para el primer Gran Premio, pero me siento ya listo para pelear por un campeonato que será más combativo que nunca", afirmó en Mugello (Italia) el brasileño.

"No sabemos cómo estará Ferrari ni como será el coche, pero después de tanto trabajo de los técnicos, llega el momento de que lo pongamos a punto de cara a la primera carrera del campeonato", asumió un Massa que se ve preparado psicológica y físicamente para pelear por el título después del pasado subcampeonato.

Para ello, tanto Massa como su compañero de equipo Kimi Raikkonen deberán batir a unos rivales entre los que "McLaren-Mercedes volverá a poner las cosas difíciles". "McLaren-Mercedes volverá a estar ahí, además de BMW-Sauber, Renault y cualquier sorpresa que siempre puede surgir para pelear delante", concluyó.

Una mirada hacia adelante

El director deportivo de Ferrari, Stefano Domenicali, ha explicado la denominación del nuevo monoplaza de la escudería italiana para el Campeonato del Mundo 2009, el 'F60', señalando que han querido combinar "la historia de la Fórmula 1 y el hecho de que Ferrari siempre ha estado presente".

"Nuestro deseo ha sido combinar la historia de la Fórmula 1 y el hecho de que Ferrari siempre ha estado presente. Se trata de un reconocimiento en un momento particular para este deporte con el objetivo de mirar siempre adelante", explicó Domenicali sobre el nombre elegido para el nuevo monoplaza, que representa el número de campeonatos en los que ha participado 'Il Cavallino Rampante'.

Además, sobre los objetivos de la escudería de Maranello para la próxima temporada, el jefe deportivo de Ferrari indicó que "las expectativas a principio de temporada son siempre las de hacerlo bien" para demostrar que "el equipo hizo un excelente trabajo".

"A pesar de que nuestros adversarios son muy fuertes, partimos con el deseo de dar el máximo para ganar", añadió Domenicali durante la presentación en Mugello (Italia) del coche con el que el constructor italiano pretende recuperar el cetro mundialista después de que Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) lograra el título la pasada campaña.