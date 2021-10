Ferrari podría proporcionar motores a Honda en el caso de que la escudería japonesa encuentre un comprador y siga compitiendo la próxima campaña en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.Tras el anuncio de Honda de su retirada del Mundial, el jefe del equipo, Ross Brawn, contactó con sus ex compañeros en Ferrari para intentar conseguir motores de Maranello para 2009.Ahora, un portavoz de Ferrari ha confirmado las conversaciones con Brawn, aunque aún no se ha firmado contrato alguno. "Nos han preguntado si estaríamos en condiciones de suministrarles nuestros motores y nosotros les hemos respondido afirmativamente. Eso es todo, no hay nada más", comentó este portavoz en declaraciones a la agencia de noticias alemana 'SID'.La pasada temporada, Ferrari suministró propulsores a Toro Rosso y Force India, pero esta próxima temporada la escudería india correrá con motores de Mercedes-Benz.La escudería italiana será la primera marca del Mundial de Fórmula Uno en mostrar el diseño de su monoplaza para 2009, que se vestirá de largo en su fábrica en Maranello el próximo 12 de enero en su página de internet.Ese mismo día, el piloto brasileño Felipe Massa será el encargado de realizar los primeros kilómetros con el nuevo coche en una sesión que se realizará a lo largo del día en Fiorano, al norte de Italia.La escudería del 'cavallino rampante' explicó que el 12 de enero los expertos del sector y todos los aficionados podrán consultar en internet las nuevas características del vehículo. Además se colgarán fotografías y entrevistas exclusivas con los pilotos de la escudería.La puesta de largo del principal enemigo de la escudería transalpina en la lucha por el título,, por su parte, transcurrirá cuatro días más tarde en su fábrica de Woking, tan sólo un día después de quepresente su nuevo proyecto a través de Internet., por su parte, dará a conocer el R29 de Fernando Alonso el 19 de enero, en el nuevo complejo Algarve Motor Park, en la localidad portuguesa de Portimao.