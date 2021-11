Suzuki abandona el Mundial de Rallies

Suzuki Motor anunció este lunes que suspenderá su participación en el Campeonato del Mundo de Rallies durante un período de tiempo no especificado como parte de su recorte de gastos motivado por la crisis económica global.Según informó la agencia Kyodo,s de Suzuki ha obligado a la compañía a centrarse en sus principales negocios, como la producción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.La compañía explicó que la tendencia a la baja en sus ventas se prolongará en el largo plazo, por lo que no ha decidido cuando retomará su participación en el Mundial de Rallys o incluso si disolverá el equipo definitivamente. No especificó los costes de su equipo de rallys, pero fuentes de Kyodo los estiman en varias decenas de millones de dólares.Suzuki, que también produce motocicletas, aseguró que continuará con su participación en el campeonato de MotoGP.Por su parte, Fuji Heavy Industries, que también participa en el Campeonato Mundial de Rallys bajo la marca Subaru, anunció que se está planteando si participará en la próxima temporada. Honda Motor anunció este mismo mes que abandonará todas sus actividades de Fórmula Uno este año.