Honda pide perdón a Button por su abandono de la F1

El director ejecutivo de Honda, Takeo Fukui, ha pedido disculpas al piloto inglés Jenson Button después de que la escudería japonesa, la segunda en producción del país, haya decidido abandonar su inversión en el equipo de Fórmula Uno "Es una verdadera lástima y lo siento mucho por Jenson Button", dio Fukui en rueda de prensa. "Perofinancieras". La decisión de Honda de anular el presupuesto dedicado a su equipo de F1 -500 millones de dólares al año, unos 390 millones de euros- tiene efectos inmediatos y tampoco se plantea, por el momento, una vuelta atrás."No he hablado con Jenson, así que no sé cómo ha reaccionado", explicó Oshima a los periodistas. El director general de la marca japonesa, Hiroshi Oshima, declaró que también había informado al jefe del equipo, Ross Brawn, y a Nick Fry, director ejecutivo de la división deportiva, Honda Racing, y que lo habían asumido con entereza."Ross y Nick estaban por supuesto muy decepcionados pero fueron muy profesionales. Entendieron las circunstancias económicas y las razones de Honda para clausurar la operación".Aunque todavía hay equipos que no han confirmado cuáles serán sus pilotos para el Mundial de 2009, Button, piloto de Honda desde 2006 -y de BAR-Honda desde 2003-, que había logrado su única victoria en un Gran Premio en Hungría en 2006, corre el riesgo de quedarse fuera del mundial la próxima temporada.Pero el inglés, de 28 años, no es el único. El equipo japonés había mantenido contactos con el brasileño, de 25 años, sobrino del triple campeón del mundo Ayrton Senna, para sustituir a su compatriotaen 2009.Fukui ha dicho que Honda, que al igual que sus competidores ha sufrido un fuerte descenso en sus ventas, y que no piensa en un retorno inmediato a la Fórmula Uno, ni como escudería ni como proveedor de motores.A pesar de que la temporada de 2008 del equipo con sede inglesa no han sido buenos, Fukui ha subrayado que los pobres resultados en el Mundial hayn influido en la decision de retirarse. Button sumó sólo tres puntos, mientras que Barrichello consiguió 11, mientras que el equipo terminó en noveno lugar en la clasificación de constructores."Los resultados en la temporada no tienen nada que ver en absoluto con nuestra retirada", afirmó el director ejecutivo. "Se trata de una decisión puramente comercial. Tenemos que dar prioridad a nuestro negocio principal", concluyó.