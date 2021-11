'El Niño' está preocupado por su lesión

Fernando Torres, baja por lesión para el Liverpool, ha admitido "preocupación" por la recurrencia de su problema muscular, sufrida durante el partido de Liga de Campeones que el Liverpool disputó el 26 de noviembre ante el Marsella. 'El Niño' estará apartado del equipo más tiempo del previsto, "al menos cuatro semanas", y no "dos o tres" como se creyó en un principio.



"Primero dijimos que estaría fuera entre dos y tres semanas, pero ahora no queremos dar una fecha. Volverá cuando esté listo. No vamos a meterle ninguna prisa", indicó Benítez a los medios británicos.



Este tipo de lesiones ha incomodado a Torres en el último año y medio y su reincidencia preocupa sobremanera al club, líder de la Premier. El Liverpool trata de analizar y detectar cuáles podrían ser las causas de estos contratiempos que sufre Torres, prestando atención al calendario de entrenamientos del club de Anfield y a los de la selección española.



El técnico español de los 'reds' ha llegado a cuestionar el régimen de entrenamientos de España y considera, incluso, que éste podría ser el origen del problema.



"Mientras estaba con la selección se ha lesionado tres veces y esto es algo que tenemos que analizar", comentó el técnico, quien opina que quizá en el combinado "estén haciendo algo que podría no ser lo mejor para el jugador", manifestó Benítez.



La prolongación de su baja implica que Torres continuará fuera de la plantilla para los compromisos ligueros previstos contra el Blackburn Rovers, el Hull City, el Arsenal y el Bolton Wanderers, así como para el partido de Liga de Campeones que el conjunto disputará el martes ante el PSV Eindhoven. Podría regresar para viajar a Newcastle el 28 de diciembre.



Torres, preocupado



Por su parte, el delantero español habla, sobre todo, de la inquietud que le produce su lesión. "Es un poco preocupante porque ya me ha ocurrido antes. Ahora lo único que puedo hacer es continuar con la rehabilitación y asegurarme de que vuelvo cuando estoy listo, no antes".



"Éste ha sido mi mejor año como jugador profesional pero mi objetivo es mejorar cada temporada que pasa. No miro atrás, pero tengo las miras en hacer las cosas bien para que cuando llegue el 2009 pueda volver a ser uno de los candidatos", declara sobre su tercer puesto en el Balón de Oro.



Por otro lado, Torres ha elogiado al capitán "red", Steven Gerrard para el que sólo tiene admiración. "Miren a Gerrard. Nunca ha ganado el premio y lo merece, pero siempre da lo mejor de sí mismo. Mi compañero Stevie es el mejor modelo que hay".



También ha tenido palabras para su selección: "En cuanto a España, ¿qué puedo decir? El trofeo (la Eurocopa 2008 que ganó el combinado) ha catapultado a los jugadores a una posición en la que optamos a reconocimientos individuales".