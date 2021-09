Samuel Sánchez, primer oro para España

Rafael Nadal, oro y número 1 del mundo

Joan Llaneras, en ciclismo por puntos

Craviotto y Pérez, en kayak

Echávarri y Paz, en vela clase Tornado

Pudieron ser más, pero el TAS ha rechazado el recurso presentado por el COE después de que Dinamarca se hiciera con el oro con el barco del equipo croata en la modalidad 49er. de vela., lo que la coloca en el 14º puesto del medallero olímpico:El asturiano Samuel Sánchez le dio la primera medalla de oro a España en los Juegos Olímpicos de Pekín, alsobre la línea de meta adelantándose al italiano Davide Rebellin, plata, y el suizo Fabian Cancellara, que ganó el bronce.Sánchez afirmó que "Ser campeón es una vez en la vida" al tiempo que se lo quiso "dedicar a mi esposa Vanesa y a mis hijos, y a otra persona especial" que no ha querido decir quién es.El tenista Rafael Nadal también tiene su oro . Toda España contaba con esta medalla y muchos dirán que ha sido fácil.Al menos, lo ha parecido. Con la, el manacorí se ha encumbrado con el primer oro olímpico del tenis español y ha demostrado porque es oficialmente el número uno del tenis mundial.El mallorquín Joan Llaneras consiguió el tercer oro para España . El preciado metal llegó en la prueba de puntos, la que más le gusta al ciclista de 39 años, donde terminó las 160 vueltas en primera posición con un total de 60 puntos, seguido del alemán Roger Kluge, con 58, y del británico Chris Newton, con 56.Llaneras, que tiene en su haber siete títulos del mundo en ciclismo en pista, quería poner, y al terminar la prueba se daba por enormemente satisfecho.Saul Craviotto y Carlos Pérez consiguieron el primer oro para el piragüismo español en la modalidad de kayak . Los campeones, dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y actualespues dominaron desde la salida la carrera.Tras llegar, durante dos minutos los nuestros pensaron que habían vencido los alemanes. "Cuando vimos en la pantalla 'España primero' no nos lo creíamos. Empezamos a saltar de alegría. Ya estábamos contentos por quedar segundos; imagínate ganando, no te lo crees", ha detallado Carlos Pérez.Fernando Echávarri y Antón Paz se adjudicaron la medalla de oro de la clase Tornado , tras la disputa de la regata por las medallas. La medalla de plata fue para los australianos Darren Bundock y Glenn Ashby, y el bronce para por los argentinos Santiago Lange y Carlos Espínola.Ambos han sumado en los Juegos de Pekín 2008en esta disciplina de la vela, en la que se han convertido en los auténticos dominadores.