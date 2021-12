Ya tiene su oro. Toda España contaba con esta medalla y muchos dirán que ha sido fácil. Al menos, lo ha parecido. Con la aplastante superioridad que Rafa Nadal ha convertido en rutina, el manacorí se ha encumbrado con el primer oro olímpico del tenis español y ha demostrado porque, desde mañana, será oficialmente el número uno del tenis mundial.



Nadal ha caído al suelo y ha celebrado su nueva victoria como nunca. Una victoria que ha conseguido destrozando a un digno Fernando González, que repite subcampeonato olímpico cuatro años después.



En pleno apogeo, Rafael Nadal ha terminado con la resistencia del oro. Con los reparos que el tenis español ha padecido cada cuatrienio que emprendía el asalto al premio dorado. La más reciente, la padecida por el dobles femenino español que integran Virginia Ruano y Anabel Medina.



Nadal, el hombre de los 31 títulos, el poseedor de los cuatro Roland Garros y el instaurador de un nuevo orden en Wimbledon, acaparó el honor de ser el primer campeón olímpico español con la raqueta.



Batalla desigual



El tenista español ha ganado por 6-3, 7-6 y 6-3. Comenzó desatado y descentró a González, que no entró en el partido hasta el segundo set y a punto estuvo de igualar el choque. Sin embargo, Nadal lo llevó hasta el 'tie break' y ahí el chileno no tuvo opción. Tampoco en el tercer y definitivo set, con Nadal enchufado hacia el oro.



La batalla ha sido desigual. Más desequilibrada de lo que evidenciaban los precedentes, que alentaban la lucha con un reparto equitativo de triunfos -tres y tres- antes de saltar a la pista de cemento del Centro Olímpico de Tenis de Pekín.



González no suele torcer su brazo pronto. El empuje forma parte de su condición, de la que sobresale su derecha. Pudo ejecutarla en numerosas ocasiones en el partido. Pero, no por admirada, terminó por no resultar determinante.



Nadal no cedió un saque en todo el partido



El español rompió a las primeras de cambio. Resguardó su saque, que no cedió en todo el partido y cerró el set sin contratiempos (6-3). Fue a partir de ahí donde el chileno se decidió a entrar en el partido. Cuando soltó su derecha, la que buscó. Y jugó con continuidad gracias a la certeza de su saque. Inquietó a Nadal, que tuvo que hurgar en el partido y ejecutar esfuerzos extras en las amenazas de González, que desveló ciertas carencias como restador.



El partido concedió una opción al chileno. Y es en los detalles donde está el salto de calidad. Fernando González, a buen nivel, esperó su ocasión. Y le llegó pero no la aprovechó. Fue en el décimo parcial, cuando tuvo 15-40, dos puntos de sets. Nadal se defendió como pudo. Pero el sudamericano, pensó más en la dimensión de la situación y marró cada posibilidad: Una fuera, de revés y otras dos a la red.



No suelen volver situaciones como esas, las que definen al ganador. El set llegó al 'tie break' y Nadal se amarró a su resurrección para ganar el segundo set y adquirir una ventaja insalvable. El español nadó a favor de corriente en el último set, en cuanto firmó la primera rotura. Las derechas de González, lejos de inquietar, fueron intermitentes, revestidas de fogueo. Y los dos puntos de partido que salvó el chileno, la advertencia de una muerte anunciada.



La situación ya había desbordado al chileno que flojeó paulatina pero definitivamente. Desprovisto de fe asimiló su adiós ante una roca. Y fue Nadal el que amarró el oro de Pekín. El que le dio el pasaporte hacia el Olimpo.