Un bronce inesperado para Olaberría

'Pirri' da la medalla número 100 a España

El balonmano español, bronce ante Croacia

tras recibir el bronce de la prueba de puntuación según ha contado. "Desde niña siempre soñaba con estar en unos Juegos y que me saliera algo así. Pero ni en mis mejores sueños me imaginaba que sería así. Me va a costar asimilarlo", afirmó la ciclista guipuzcoana de 31 años.Pese a la sorpresa, Olaberríade Pekín. "Desde el Mundial, donde hice cuarta, me he ido mentalizando de que podía subir al podio", aseguró la ciclista de vocación tardía, la ganadora de la tercera medalla del ciclismo español en Pekín.José Luis Abajo, Pirri ha conseguido la medalla olímpica número 100 de España. Pero no sólo eso, porqueEl deportista se la dedicó a su hija de tan sólo dos meses, que se quedó en Madrid con su abuela.Entras terminar los tres asaltos con empate a siete, le madrileño derrotó al húngaro Boczko. "Le tenía muchas ganas. Este año me ha ganado las dos veces que nos hemos enfrentado, y ésta vez el vencedor he sido yo", decía el tirador español.La Selección Española de Balonmano ha conseguido medalla de bronce ante Croacia por 35-29 , un resultado con el que repiten el tercer podio conseguido en Atlanta 1996 y en Sidney 2000.Los de Juan Carlos Pastorante Islandia y le han ganado la revancha a una Croacia que se paseó por la cancha en anterior partido que jugaron ante los españoles.