El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha rechazado los recursos presentados por los Comités Olímpicos Español (COE) e Italiano (CONI) y ha confirmado la medalla de oro para los daneses Jonas Warrer y Martin Kirketerp Ibsen en la clase 49er de los Juegos de Pekín 2008.



La División AD Hoc del organismo, con un jurado compuesto por el suizo Stephan Netzle, el canadiense Richard McLaren y la costarricense Margarita Echevarría, ha ratificado las dos decisiones anteriores del jurado de la ISAF.



De este modo, los españoles Iker Martínez y Xabi Fernández se quedan con la plata, y los italianos Gianfranco y Pietro Sibello con el cuarto lugar.



El COE y el CONI habían presentado una nueva reclamación contra la decisión de la ISAF de mantener la medalla de oro para la embarcación danesa, pese a que éste realizó la 'Medal Race' con el barco croata tras romper el mástil y la vela mayor del suyo.



Recursos denegados



Tras la prueba, los españoles presentaron sobre el campo de regatas una reclamación contra la actuación de Ibsen y Warrer, pero el jurado de la ISAF, un día después, dictaminó a favor de los daneses, considerando que no habían obtenido "ventaja" con su cambio y que, además, no contaron con tiempo efectivo para poder reparar el mástil de su embarcación.



Sin embargo, la Federación Española y el COE no se conformaron con este veredicto y, junto con el CONI, que buscaba el bronce para los italianos Gianfranco y Pietro Sibello, volvieron a apelar de forma infructuosa, por lo que ambos organismos decidieron recurrir al TAS.



El máximo organismo, que tuvo que retrasar su audiencia del viernes al sábado a petición del Comité Olímpico Danés, estuvo reunido hoy por espacio de más de siete horas, escuchando a todas las partes implicadas, pero finalmente no cambió ninguna decisión e informó que publicará los motivos de su decisión antes de que finalicen los Juegos.