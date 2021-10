Atletas, federativos, autoridades y medios de comunicación han guardado este jueves unen recuerdo de las víctimas del accidente aéreo ocurrido ayer en Barajas, en el que murieron 153 personas.Aunque la delegación española se ha visto reducida, ya que sólo han podido acudir-todos los que se encuentran en Pekín y no estaban compitiendo-, puesto que esta madrugada ha partido de la capital china un vuelo en el que regresan todos los deportistas que ya habían finalizado su participación, todos ellos han querido trasladar suDurante el acto, se ha leído una, al rey Don Juan Carlos, en la que expresa "nuestro enorme pesar por el terrible accidente aéreo de Madrid". "Puedo asegurar a Vuestra Majestad que todo el movimiento olímpico y muy particularmente los atletas se unen a nosotros para manifestar al pueblo español su pena por esta enorme tragedia", señala Rogge en la misiva.El, ha señalado que tanto la infanta Cristina como él mismo quedaron conmocionados tras conocer la noticia. "Estamos doloridos y consternados por lo sucedido en Barajas y por lo que están sufriendo las familias. Desde el mundo del deporte queremos aportar nuestro pésame para todos ellos y seguir compitiendo para que esa amargura sea mínimamente compensada".En este sentido, los Duques de Palma se han mostrado convencidos de que los deportistas tendrán ahora unay poder dedicárselos a los familiares de las víctimas.El, ha asegurado que es "un día sumamente triste para el deporte español", aprovechando para transmitir desde la Casa de España en Pekín sus condolencias a todas las familias. "Ojala esto no ocurra nunca más y se aclaren todas las circunstancias", ha añadido.Respecto a laen la Villa Olímpica y a que, Lissaveztky ha remarcado que ha habido otros casos en estos Juegos Olímpicos en los que no se ha permitido este tipo de muestras, como en el deEl, ha avanzado que el COE ha pedido permiso para poder llevar el crespón al menos en la ropa de calle, aunque no se ha mostrado muy confiado en que el COI lo autorice. Por el momento, los deportistas españoles no pueden lucir crespones ni al competir ni en los recintos deportivos."El COI tiene sus normas de funcionamiento desde hace mucho tiempo y hay que entenderlas y respetarlas, porque son compatibles con otras muestras de solidaridad", ha abundadoEl, ha contado que la noticia de la catástrofe ha sido un fuerte mazazo para los jugadores de la selección de basket, que, a aunque no podrán lucir crespones negros ni guardar un minuto de silencio antes de la semifinal olímpica contra Lituania, han decidido buscar "cómo sea" la manera de hacer un homenaje a las víctimas del siniestro.Antesm, el COI denegó la solicitud de las tres atletas españolas que competían hoy en los 20 kilómetros marcha para llevar crespones en señal de luto por las víctimas del accidente."Hemos pedido que las permitiera llevar crespones y nos han dicho que no. No sabemos por qué", comentaron fuentes del equipo español de atletismo. Pese a la prohibición, los atletas han lucido crespón en la jornada matinal, e incluso la saltadora Ruth Beitia ha asegurado que no le habían puesto ningún problema.La atleta María Vasco, que ha terminado en la quinta posición, lamentó "profundamente" el accidente y subrayó que ""."Nos llevamos un palo muy grande. Me enteré media hora antes de competir. Ponerme este crespón era lo mínimo que podíamos hacer. Esta competición va dedicada a esas víctimas y esos familiares", dijo la atleta española, que compareció ante los medios con una cinta negra en su camiseta, en señal de duelo, pese a la prohibición del COI.