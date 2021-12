El argentino Lionel Messi y los brasileños Diego y Rafinha podrán ser reclamados por sus respectivos clubes, Barcelona, Werder Bremen y Schalke 04, para que no participen en los Juegos Olímpicos de Pekín, de acuerdo con la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



"El tribunal ha concluido que el Shalke 04, el Werder Bremen y el FC Barcelona no tienen obligación de liberar a sus respectivos jugadores Rafinha, Diego y Messi para el torneo olímpico de fútbol", afirma la resolución del TAS.



Los tres clubes presentaron una reclamación ante el TAS, que ha estimado sus argumentos contra la postura de la FIFA, según la cual los jugadores debían ser liberados para los Juegos Olímpicos por tener menos de 23 años.



El TAS considera que "el torneo olímpico de fútbol no está incluido en el calendario coordinado de partidos y no existe una decisión específica del Comité Ejecutivo de la FIFA que establezca la obligación de los clubes de liberar a los jugadores menores de 23 años para este campeonato".



"Esta decisión, no obstante", añade la resolución, "no afecta al estatus de los jugadores oficialmente convocados por su Comité Olímpico Nacional, que siguen siendo seleccionables para competir en los Juegos Olímpicos de Pekín".



"A la vista de la recomendación de la FIFA a los clubes de liberar a sus jugadores y en aras del espíritu olímpico, el TAS hace un llamamiento a la FIFA y a los clubes para que adopten una solución razonable con buena voluntad y sentido común en relación con aquellos jugadores que deseen representar a su país en los Juegos Olímpicos".

La FIFA, "decepcionada"

"La FIFA está sorprendida y decepcionada por la decisión, pero la respetamos. No obstante, les pido a los clubes: ¡Dejen que sus jugadores participen en los Juegos Olímpicos! Sería un acto solidario que armonizaría perfectamente con el espíritu olímpico", ha declarado el presidente de la FIFA Joseph Blatter.



El presidente ha enviado un mensaje al FC Barcelona, al Werder Bremen y al Schalke 04 apelando a su buena voluntad para que no hagan regresar a los jugadores Leo Messi, Rafinha y Diego, que ya están en Pekín con sus respectivas selecciones.



"La postura de la FIFA no ha cambiado. Los torneos olímpicos de fútbol representan una oportunidad única para un jugador, puesto que se trata de competiciones del más alto nivel que brindan a todos los participantes, sobre todo a los jóvenes, la oportunidad de recabar experiencia internacional muy útil en el futuro. Por este motivo, es lógico que no sólo se benefician de ello el jugador y su selección nacional, sino también su club", ha añadido.

El Barça, "satisfecho"

El Barcelona, por su parte, ha expresado su "satisfacción" por la "victoria legal" en el caso del argentino Lionel Messi, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Fuentes del Barcelona consultadas por Efe han subrayado la satisfacción por el fallo del TAS, que "refrenda el convencimiento de que la razón nos asiste en este caso".

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, así como el secretario técnico, Aitor 'Txiki' Begiristain, y el entrenador del primer equipo, Josep Guardiola, serán los encargados de tomar una decisión definitiva sobre Messi.

Argentina insiste en alinearle

El entrenador de la selección olímpica argentina, Sergio Batista, ha asegurado que Lionel Messi "quiere quedarse" con el equipo "todo el campeonato" y ha confirmado que será titular en el debut de la albiceleste contra Costa de Marfil.



"Lionel (Messi) me ha dicho que quiere quedarse con el plantel", ha explicado el técnico argentino en una rueda de prensa y ha añadido: "no me voy a meter en temas legales, pero sé que va a seguir jugando para nosotros durante todo el campeonato".

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, ha asegurado que Lionel Messi disputará los Juegos Olímpicos de Pekín con la selección de su país. En declaraciones al canal de televisión argentino C5N, Grondona ha precisado que ha sido el propio Messi quien le ha llamado para comunicarle su decisión.