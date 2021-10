Aragonés desmiente que ya haya fichado por el Fenerbahçe

El seleccionador español, Luis Aragonés, desmiente a los que ya dan por oficial su fichaje por el Fenerbahçe. Aragonés aseguró en rueda de prensa que no ha firmado nada con el club turco, que este miércoles anunció un acuerdo con el entrenador para las dos próximas temporadas, y que tampoco ha recibido una oferta de renovación de la Federación Española de Fútbol durante la Eurocopa.



A pesar de que el delegado de UEFA para España en la Eurocopa, Borja Bilbao, avisó a los periodistas de que, a voluntad del técnico, éste no iba a contestar ninguna pregunta relacionada con el asunto, Luis criticó al club turco por hacer el anuncio a un día de la disputa de la semifinal de la Eurocopa.



"No me parece el mejor momento, aunque para nada va a afectar a los jugadores. Es una noticia más, que a veces puede ser verdad o a veces no. No tengo nada firmado con el Fenerbahçe", dijo el seleccionador, quien sí respondió a las cuestiones relacionadas con la noticia del día y explicó que no ha recibido ninguna oferta de renovación de la Federación durante la Eurocopa.



El seleccionador ha hablado también del próximo rival de España en la semifinal de la Eurocopa. Aragonés señaló, sobre el partido y el rival que "Rusia tiene un fútbol más abierto". "Nos viene por una parte mejor, pero tienen una velocidad de contrataque tremenda. En el aspecto físico es la mejor selección de las que quedamos, pero tengo plena confianza en el equipo y en que vamos a salir airosos, aunque trabajando mucho", dijo Luis.



"Debemos de jugar a lo que jugamos. Rusia ha ido de menos a más y se ha convertido en un equipo ganador", indicó Luis, quien explicó que su equipo no va a someter a un marcaje especial a la figura de los rusos, Andrei Arshavin, porque "en el fútbol ya no se lleva eso" y porque "no es el único jugador importante". "Es uno más de un equipo importante".



"Ellos tienen la virtud de la preparación física. Tienen esa virtud por encima. Hay que saber dónde podemos cortar esa preparación física. Tienen la mejor de todas las selecciones. Vamos a tratar de taparles sus virtudes y aprovechar sus errores, que también los tienen".



"Estamos convencidos de que podemos ganar la Eurocopa. Todos mis equipos en los que he entrenado pienso que somos los mejores. Un entrenador. Un entrenador tiene que creer siempre en la victoria", explicó Luis, que añadió que las críticas le han hecho poner más entusiasmo y que no le importa que el equipo juegue de amarillo, aunque él no se viste con ese color.