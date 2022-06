Stoner impone su ley en Donington Park

El mejor Casey Stoner (Ducati Desmosedici), aquél que ganó con rotundidad el título mundial de 2007, ha vuelto a hacer acto de presencia con ocasión del Gran Premio de Gran Bretaña que se ha disputado hoy en el circuito de Donington Park, en el que ha derrotado sin paliativos a todos sus rivales, Valentino Rossi y Daniel Pedrosa incluidos.



Dominó en entrenamientos, tanto con la pista seca como mojada, salió desde la mejor posición de la formación de salida y ahí se acabó la carrera. A ritmo de vuelta rápida de carrera, Casey "Storm" Stoner se marchó de todos sus rivales desde el mismo momento en que se apagó el semáforo en rojo y con su segunda victoria de la temporada vuelve a encauzar su trayectoria en el camino del título mundial, al que aspiran quienes le acompañaron en el podio de Donington Park, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y el español Daniel Pedrosa (Honda RC 212 V).



Stoner no dejó lugar a la duda. Marcó hasta cinco vueltas rápidas de carrera, contrarrestó los ataques de sus rivales con solvencia y autoridad y al final logró casi seis segundos de ventaja respecto al más inmediato de sus perseguidores, que no fue otro que Valentino Rossi, quien le volvió a ganar la partida en el cuerpo a cuerpo a Daniel Pedrosa.



El piloto español realizó una buena salida desde la tercera línea de la formación inicial, se colocó rápido con los hombres de cabeza y en apenas cinco giros ya marchaba tras el rebufo de la Yamaha de Rossi, quien por entonces era tercero. Antes de llegarse al ecuador de la prueba, programada a treinta giros, Daniel Pedrosa intentó un primer adelantamiento a Rossi en la frenada de final de recta, pero la reacción del transalpino no se hizo esperar y en la segunda curva de la comprometida bajada del trazado de Donington Park le devolvió el adelantamiento.



Una vuelta después lo volvió a intentar para cerrar el hueco en el mismo sitio en el que antes Rossi le había devuelto el adelantamiento, pero entonces se pasó de frenada y se tuvo que abrir, momento que aprovechó el italiano para volver a superar a su rival y cambiar de ritmo para abrir un hueco que le permitiese rodar tranquilo hasta la bajada de la bandera de cuadros.



Las posiciones de cabeza resultaron bastante claras y por tanto con un desarrollo un tanto aburrido, pues salvo los adelantamientos de Rossi y Pedrosa poco más hubo para reseñar, sin embargo, por detrás, el espectáculo lo puso Jorge Lorenzo con su eficaz y espectacular remontada.



El doble campeón del mundo de los 250 c.c. no dio muchas muestras de confianza a lo largo del fin de semana tras las caídas de anteriores grandes premios, pero en carrera se transformó completamente y desde la última línea de la formación de salida comenzó a tirar con fuerza para lograr un espectacular sexto puesto final, tras doblegar a pilotos de la talla del estadounidense Nicky Hayden (Honda RC 212 V), el australiano Chris Vermeulen (Suzuki GSV RR) o su compatriota Anthony West (Kawasaki ZX RR).



Lorenzo se permitió incluso la licencia de lograr su mejor vuelta rápida en los últimos giros de carrera, tras doblegar a todo un campeón mundial como Hayden e intentar incluso, aunque infructuosamente, dar caza al italiano Andrea Dovizioso (Honda RC 212 V), que marchaba por delante de él a escasamente un par de segundos.



La remontada de Lorenzo se puede considerar casi épica, pero sobre todo porque deja al descubierto la recuperación en su propia confianza del piloto mallorquín, quien ahora es cuarto en la clasificación provisional del mundial, superado por el vigente campeón de MotoGP, el australiano Casey Stoner.



Otro español, Toni Elías, también protagonizó una bonita remontada con su Ducati Desmosedici, al ascender desde la última posición que ocupó en la formación de salida hasta