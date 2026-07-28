Amanda Lepore: "M'hormonava d'amagat"
- La icona transgènere, Amanda Lepore, explica al Docu2, I hate New York, com va ser el seu canvi de sexe
- Lepore també revela les dificultats per assolir els seus estudis i per guanyar-se la vida
Per a l'especial Orgull 2026, La 2Cat emet a Docu2 el documental I hate New York. El film parla de la personalitat de quatre artistes trans de l'escena underground novayorquina que, amb actitud feminista i lluitadora, trenquen estereotips. Una de les dones protagonistes és Amanda Lepore, model, empresària i icona transgènere estatunidenca. Lepore és mundialment coneguda per la seva estètica hiperfemenina i per haver sigut musa del famós fotògraf David LaChapelle. A I hate New York, Lepore explica el seu procés de transició i com s'ha guanyat la vida Nova York.
Vida a Nova York
"Sempre vaig saber que era una nena", afirma contundentment la model que es va criar a Nova Jersei. Per poder-se sentir com ella volia, "ho tenia molt més fàcil a Nova York", diu. Ja fa anys que Lepore viu a La Gran Poma. Quan va arribar, la icona transgènere tenia un xicot que era l'encarregat de l'hotel on ella s'allotjava. Quan es va mudar definitivament a Nova York, va acostumar-se ràpid a la manera de viure de la ciutat. No obstant això, va acabar la relació que tenia amb el seu xicot, però aquest li va mantenir el lloguer, el qual segons ella diu és pràctic i econòmic. Mai es va mudar perquè "així tenia més diners per comprar-me sabates.
“Sempre vaig saber que era una nena“
Treballar de dominatrix
Després de deixar el seu marit, es va convertir en una dominatrix. En l'ambit de les relacions eròtiques, el BDSM i el sadomasoquisme, aquest concepte es refereix a la dona que assumeix de manera conscient i consensuada el paper dominant, fins al punt de poder aplicar càstigs lleus, humiliació verbal o restricció, sempre sota el consentiment mutu dels participants.
"No tenia experiència laboral i guanyava pocs diners fent manicures i altres treballs, no m'era suficient per pagar el lloguer", indica. "Vaig conèixer un paio que estava ficat en ambients sadomasoquistes, em va suggerir que treballés en una de les seves sales de dominació i em va semblar una bona idea", afegeix. Lepore assegura que aquesta feina "no era una cosa que m'entusiasmés, però em permetia guanyar diners com una prostituta sense haver de practicar sexe, així que en aquest sentit no hi havia cap mena de risc", explica la model.
“Em permetia guanyar diners com una prostituta sense haver de practicar sexe“
Dificultats en el canvi de sexe
"M'hormonava d'amagat", afirma Lepore sobre el seu canvi de sexe, i comenta que "les aconseguia d'una noia sense que els meus pares ho sabessin". Però, els seus pits van créixer molt ràpid, en un mes concretament, perquè llavors ella tenia 15 anys. Un dia, la seva mare la va veure sortir de la dutxa amb pits. "Li vaig dir que havien crescut així, sense més", recorda.
A l'escola, Lepore va tenir problemes amb el canvi de sexe. "El claustre de professors em va trucar immediatament i van dir que no podia assistir així a l'escola", explica. També va patir assetjament, però l'empresària tenia clar que volia obtenir el seu diploma de Secundària. La seva mare, al corrent de tot plegat, va proposar a l'escola que Lepore tingués un tutor particular a casa.
“El claustre de professors em va trucar immediatament i van dir que no podia assistir així a l'escola“
Finalment, el pare del xicot de la icona transgènere va ser la persona que va pagar el canvi de sexe de Lepore. Llavors, ella tenia només 17 anys, però va decidir casar-se just després del procés de transició. "Soc molt femenina i m'encanta ser-ho, així com també m'encanten tots els estereotips que envolten la dona", conclou Lepore.