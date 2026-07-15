Conflicte obert a una escola de Mataró entre professorat, famílies i direcció
- Part del professorat afirma patir “aïllament i menysteniment” per part de la direcció del centre
- El Departament d’Educació confirma que Inspecció educativa ha rebut queixes i que “encara no ha emès cap informe concloent”
“El director passa per la meva classe i mira si estic fent el que toca a les nou i cinc, a les tres i cinc... Sento que em controla”. “Aquest curs hi ha hagut moltes baixes. Entre ansietat, professors nous i ara tretze que se'n van, hi ha alguna cosa que no funciona en aquesta escola”. Són declaracions a RTVE Notícies de docents de l’Escola Camí del Cros de Mataró.
Tretze dels més de 30 professors i professores que té el centre no han estat renovats pel proper curs. D’aquests, uns cinc eren interins que no podien quedar-s’hi. Alguns testimonis, però, descriuen haver patit “aïllament i menysteniment” per part de l’equip directiu. El Departament d’Educació de la Generalitat ha confirmat que la Inspecció educativa i els Serveis territorials “són coneixedors” de la situació. També que Inspecció està analitzant les queixes i “està acompanyant la direcció del centre, però encara no ha emès cap informe concloent”.
Aquest centre es va constituir com a Comunitat d’Aprenentatge (CdA) l’any 2017, una de les línies pedagògiques del Departament d’Educació de la Generalitat que va ser desenvolupada pel grup d’investigació CREA (Comunitat d’Investigació sobre Excel·lència per a Tothom, segons les seves sigles en anglès) de la Universitat de Barcelona.
“O estàs amb ells, o estàs contra ells”
Les persones entrevistades (volen romandre a l’anonimat per por, ens diuen, a represàlies) ha confirmat que, tot i que el director de l’escola no té l’obligació de reclamar els docents que consideri, no ha comunicat a algunes persones que no continuaran al centre, ni de manera parlada, ni per escrit.
Segons fonts del Departament d’Educació, l’equip directiu de Camí del Cros, com el de la resta de centres, té la prerrogativa de “fer propostes de continuïtat a alguns docents del seu equip” com recull el decret de plantilles. “Es pot fer amb funcionaris que no tenen destinació definitiva i per interins que no estan fent substitucions”, han explicat.
“Si no fas sota, cavall i rei, diuen que et falta rigorositat i que no ho saps fer“
Les persones entrevistades aclareixen que el projecte educatiu els agrada i que estan d’acord amb les actuacions de les Comunitats d’Aprenentatge, però no en les actuals condicions, afirmen, de pressió i control. Exposen que han hagut de fer les tasques exactament com venien marcades, sense poder-les adaptar a l’alumnat de cada aula: “L'únic que volen és que tu facis sota, cavall i rei. I si no ho fas, diuen que et falta rigorositat i que no ho saps fer”.
Diverses persones afirmen haver sofert discriminació en forma d’aïllament, exclusió de reunions i canvi de tasques, segons han contat: “O estàs amb ells, o estàs contra ells”. Expliquen que hi ha hagut un parell d’iniciatives de signar cartes de compromís i suport a la gestió de la direcció i del projecte educatiu. Diverses docents manifesten: “Ens vàrem sentir pressionades per a firmar. L’equip directiu anava cada dia a secretaria a mirar qui signava i qui no, i recordava el termini per a firmar”.
Arran de la publicació a mitjans de comunicació d’unes denúncies de les famílies per una actuació educativa que es feia a l’escola i de la notícia que la direcció del centre volia fer llegir els docents un llibre titulat “Amistades creadoras”, aquest professorat manifesta haver rebut pressió als claustres: “El director afirmava que hi havia algú que està filtrant informació. Ens va dir que si sortia informació de la reunió, sabrien que havia estat algú de nosaltres. No volia que ningú tregués el mòbil”.
“Ningú no parla perquè tenen molta por“
D’altra banda, opinen, que al claustre “ningú no parla perquè tenen molta por”. “Veuen el que passa. Si alguna persona diu una opinió contrària al que pensa la direcció, saben que els deixaran de tractar bé”.
El professorat entrevistat també té la sensació que les persones que no participen a una activitat de formació que ofereix el centre, les tertúlies pedagògiques dialògiques, entren a una “llista negra” pel fet de no assistir. Es tracta d’una altra actuació de les Comunitats d’Aprenentatge que consisteix en sessions on cada participant exposa la seva interpretació sobre textos diversos.
“Vas a Inspecció, vas més enllà i ningú no fa res“
Aquestes i més situacions, han fet patir la salut mental de moltes persones que treballen a l'escola. Així ho explica una d’elles: “És una llàstima, perquè ens agrada molt la nostra feina. Penses ‘he estudiat magisteri perquè m'agraden els nens, m'agrada ensenyar, m'agrada estar bé amb els companys’. Però veus que el sistema no funciona”, en opinió d'aquesta docent. “Vas a Inspecció, vas més enllà i ningú no fa res. És molt dur perquè t'intenten apartar en tot moment”, remata.
La direcció del centre no respon
RTVE Notícies ha fet les gestions oportunes per conèixer de primera mà l’opinió de la direcció del centre, però ens han remès al Departament d’Educació. Aquest ens confirma que és coneixedor de les queixes del professorat I del conflicte obert, però que a hores d'ara “no han emès cap informe concloent”, ens diuen.
Empitjorament de l’atenció a infants amb Necessitats Educatives Especials
Preguntat per les conseqüències d’aquestes situacions per l’alumnat, una queixa generalitzada entre el personal entrevistat és l’empitjorament de l’atenció als nens i nenes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). Així, manifesten la dificultat que hi ha al centre per a desenvolupar plans individualitzats amb aquest alumnat. “L’equip directiu considera que les Actuacions Educatives d’Èxit [les CdA nomenen d’aquesta manera les actuacions educatives] serveixen a l’alumnat per avançar als seus aprenentatges independentment del diagnòstic de cada nen. Els posen a tots al mateix sac i considerem que no hauria de ser així”, subratllen.
“Posen a tots els nens al mateix sac i considerem que no hauria de ser així“
En aquest sentit, apunten, que les Mestres Especialistes de Suport a la Inclusió (MESI) només estan presents a l’aula durant una actuació de les Comunitats d’Aprenentatge anomenada Grups Interactius, és a dir, una divisió de la classe en grups més petits, amb els que es van fent activitats per cada grup. “Quan es fan el Grups Interactius, els docents que hi ha a l’aula són la mestra i la MESI”, manifesten i apunten que la mestra especialista queda ‘desdibuixada’ i els infants no reben tota l’atenció que, consideren, haurien de tenir.
La cortina màgica: denúncia a Inspecció educativa i Sindicatura de Greuges
Per la seva banda, 108 famílies de l’escola varen denunciar el curs passat a Inspecció educativa i a la Sindicatura de Greuges de Catalunya el “deteriorament del clima escolar, abusos de poder” i l’aïllament de l’alumnat amb un mètode anomenat “la cortina màgica”. Consisteix a evitar que els i les companyes de classe parlin o juguin amb un infant que hagi tingut una "conducta considerada violenta", segons varen explicar diverses mares.
Aquesta eina està inclosa dins una actuació que aplica el centre per a intentar fer front a l’assetjament escolar: “El Club dels Valents Violència Zero”. Forma part del projecte pedagògic de les Comunitats d’Aprenentatge. Segons conta una mare que ha volgut preservar la seva privacitat, diverses famílies han intentat, tant el curs anterior com el passat, canviar de centre als seus fills i filles per tota la situació, però han hagut de quedar. El problema, diu, és que no hi ha places disponibles a altres centres del barri.
“El Club dels Valents no continuarà el proper curs, diu l'escola“
També manifesta que, a mitjans de juny, l’escola va presentar els resultats d'unes enquestes no vinculants on l’escola demanava a les famílies si volien que tornés el Club dels Valents el curs vinent. N’hi havia opinions, explica, amb frases com “Club dels Valents no. Club dels Valents de cap manera. Dimissió de l'equip directiu. Direcció de l'escola incapaç de gestionar”. Per la seva banda, l'escola, mitjançant el Departament d’Educació, ha assegurat que aquesta eina no continuarà el curs vinent i que Inspecció educativa està “assessorant el centre en implantar pràctiques per afrontar la violència escolar amb altres metodologies”.
“Clara manipulació de la informació que es transmet a les famílies”
Respecte a la queixa que varen presentar les famílies a la Inspecció educativa del Departament d’Educació el setembre de l’any passat, també varen denunciar la manca de comunicació i d’atenció a les famílies per part de la direcció. Afirma l’escrit al qual ha tingut accés RTVE Notícies que van detectar “una clara manipulació de la informació que es transmet a les famílies”.
A més, varen al·legar ingerències a la gestió de l’Associació de Famílies (AFA) i haver patit “el mateix assetjament que pateixen totes les persones que pensen diferent de la direcció”. Així mateix, varen comunicar que els deu membres de la junta de l’AFA dimitiren en bloc el juny de 2025.
La directora dels Serveis Territorials Neus Bulbena va contestar per escrit a les famílies que l’actuació del Club dels Valents suspesa temporalment per la direcció, havia sofert “algunes dificultats en la seva aplicació". Mares i pares subratllen que l’organisme no es va pronunciar sobre si l'aïllament d'alumnes és pedagògicament acceptable ni tampoc va recollir cap testimoni de famílies ni de professorat. Respecte a la dimissió de l’AFA, Inspecció afirma que les actuacions de la direcció estan "plenament ajustades a dret" per garantir la continuïtat dels serveis.
Les famílies varen dirigir una queixa de la mateixa naturalesa a la Sindicatura de Greuges que, després d’una primera reunió amb representants de l’organisme, està pendent que les famílies aportin tota la documentació recollida per tal que l’organisme pugui continuar amb les gestions que li correspon fer. També han donat a conèixer el cas al servei d’educació de l’Ajuntament de Mataró, que va escoltar-los i prendre nota, malgrat no tenir-ne competències.
“Volem un entorn de treball segur, digne i basat en la confiança”
Les persones entrevistades han expressat el seu desig que “les autoritats competents vetllin pel bon funcionament del centre i pel respecte als drets laborals de tots els professionals”. També demanen que es garanteixi “una gestió transparent, participativa i respectuosa” amb la comunitat educativa i un “entorn de treball segur, digne i basat en la confiança”.
En aquest sentit, volen “poder anar a treballar amb tranquil·litat”, exercir la seva tasca docent “amb professionalitat”, i “continuar oferint la millor educació possible a l'alumnat en un clima de respecte, diàleg i col·laboració”.
“Les famílies demanen que s’avaluï la continuïtat de la direcció del centre“
Per la seva banda, les famílies que han anat a Inspecció educativa i la Sindicatura de Greuges, demanen que es debati el model de projecte que hi ha a la seva Comunitat d’Aprenentatge. També que s’avaluï la “continuïtat de la direcció del centre” i es valorin les seves “actuacions i decisions que han generat el deteriorament del clima escolar i la pèrdua de confiança”.