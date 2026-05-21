Els sindicats d'Educació posen sobre la taula la seva contraproposta: un complement de 500 euros i 6.400 noves dotacions
- USTEC, CGT i Professors de Secundària presenten una proposta unitària per desbloquejar el conflicte amb el Departament
- La segona reunió arrenca amb tensió després que part dels sindicats abandonin la trobada per la manca de contraproposta salarial
Els sindicats convocants de la vaga educativa mouen fixa per intentar desencallar el conflicte. A la reunió d'aquest dijous, han presentat una nova proposta, aquest cop unitària, al Departament d'Educació per intentar avançar en la negociació.
El document, consensuat entre USTEC, CGT i Professors de Secundària, planteja millores salarials, un augment de recursos i canvis curriculars consensuats amb la comunitat educativa.
La reunió començada a les 16:00 h forma part del calendari de trobades previst entre sindicats i el Departament per intentar desescalar el conflicte. Tot i això, la trobada ha arrencat amb tensió i la CGT, la Intersindical i COS han abandonat la reunió denunciant que Educació no ha presentat cap contraproposta en matèria salarial.
Increment salarial progressiu fins al 2029
La proposta sindical incorpora un complement universal per compensar la pèrdua de poder adquisitiu del professorat. Els sindicats plantegen una pujada progressiva fins als 478 euros mensuals per al cos de mestres i 544 euros per al professorat de secundària l'any 2029. També reclamen una clàusula salarial vinculada a l'IPC per garantir l'actualització dels sous.
El document inclou altres reivindicacions laborals, com el reconeixement del deute dels sexennis, un increment del 30% dels estadis professionals i compensacions per hores extres i nocturnitat durant les colònies escolars.
Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, insisteix que "tots els punts són igual d'importants" i defensa que la proposta busca abordar tant les condicions laborals com la situació del sistema educatiu.
Més plantilles i revisió dels currículums
En l'àmbit de recursos, els sindicats demanen una primera ampliació de 6.400 noves dotacions per desplegar el model d'escola inclusiva. També reclamen revisar les ràtios, evitar tancaments a la pública i internalitzar serveis i recursos educatius.
Pel que fa als currículums, les organitzacions exigeixen que qualsevol reforma es negociï amb la part social. Entre les demandes hi ha l'aturada de la reforma del currículum de batxillerat i el rebuig a la fusió de les assignatures de ciències.
Educació manté el seu model
Durant la reunió, el Departament d'Educació ha exposat el seu model d'educació inclusiva, una proposta que ja formava part de l'acord signat amb UGT i CCOO i que, segons els sindicats en vaga, s'havia d'abordar en la jornada de divendres.
Els representants sindicals també reclamen obrir el comitè de vaga i qüestionen que les negociacions es continuïn vehiculant a través de la mesa sectorial.
Professors de Secundària es desmarca de la reunió
Malgrat signar la contraproposta conjunta amb USTEC i CGT, el sindicat de Professors de Secundària no ha assistit a aquesta segona reunió amb el Departament d'Educació, igual que ja va fer en l'anterior de dimecres.
L'organització considera "insuficient" la proposta presentada per Educació i rebutja el "marc de negociació imposat" per la conselleria, en referència a l'acord signat amb CCOO i UGT, que sí que participen en les trobades.
La proposta del Departament planteja reduir de quatre a tres anys l'aplicació progressiva de l'increment del 30% del complement salarial autonòmic.
També inclou una millora del complement de tutoria, la creació de dos complements nous i la incorporació de 2.405 professionals el curs vinent, la majoria destinats a l'escola inclusiva.
Mentre no s'arribi a un acord, les vagues territorials continuen actives. Aquest dijous les mobilitzacions afecten els centres educatius de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb el suport també de docents de la Comunitat Valenciana.