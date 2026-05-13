Els docents es mobilitzen de nou en la primera vaga territorial al Baix Llobregat i al Penedès
- Les protestes tallen la B-23 a Sant Joan Despí i l'N-340 a Vilafranca del Penedès
- Hi ha previstes fins a 12 aturades territorials fins al 5 de juny
El conflicte laboral en el sector educatiu continua en la segona jornada del cicle de vagues d'aquest final de curs impulsades pels sindicats USTEC, Professors de Secundària, CGT i Intersindical. Els docents han tornat a mobilitzar-se aquest dimecres en la primera aturada territorial convocada al Baix Llobregat i al Penedès per exigir millores laborals i per rebutjar l'acord assolit pel Govern amb CCOO i UGT.
A primera hora del matí, les protestes han tallat la B-23 a Sant Joan Despí i l'N-340 a Vilafranca del Penedès en ambdós sentits de circulació. En la primera via, el bloqueig per part d'un grup de 200 persones ha durat més d'una hora, mentre que a la segona han estat prop d'un centenar de persones i el tall ha durat dues hores.
Els docents han continuat la jornada amb una manifestació a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès. Entre les reivindicacions del col·lectiu, un increment salarial i més recursos per a l'escola inclusiva i per reduir el nombre d'alumnes per aula, així com menys burocràcia.
Fins al 5 de juny, hi ha previstes fins a 12 vagues territorials. Aquest dijous serà el torn dels docents de les comarques de Girona i Catalunya central, mentre que divendres ho faran els professors de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
Manifestació multitudinària a Barcelona
Aquestes mobilitzacions arriben després de la manifestació multitudinària d'aquest dimarts a Barcelona, que segons la Guàrdia Urbana va reunir 26.000 persones, una xifra que els sindicats eleven fins a 80.000. El Govern rebutja les demandes salarials plantejades per USTEC i manté la mà estesa al diàleg. De fet, aquest dijous, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats convocants de les vagues a la mesa sectorial.
A les reivindicacions dels docents, se li suma la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea educativa que coordinava les vagues. Sobre aquest fet, la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions aquest dimecres al Parlament.