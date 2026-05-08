L’oposició demana el cessament de Trapero per la infiltració policial en assemblees de professors
- ERC i la CUP demanen el cessament del cap dels Mossos d'Esquadra
- Illa expressa "confiança plena" en el cos policial per la presumpta infiltració d'agents
La presumpta infiltració de Mossos d’Esquadra en una assemblea de professors ha desembocat en una forta controvèrsia política al Parlament de Catalunya. ERC i la CUP han demanat el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, mentre que Junts i els Comuns exigeixen explicacions tant a Trapero com a la consellera d’Interior, Núria Parlon.
En paral·lel, els sindicats docents s’han reunit al Parlament amb Junts, ERC, Comuns i la CUP, des d’on també han denunciat la possible infiltració policial. Els grups han acordat impulsar una resolució parlamentària per obligar el Govern a negociar abans del dia 12, data prevista per a la primera jornada de vaga conjunta del sector educatiu a Catalunya.
Exigència d’explicacions i responsabilitats
Els grups parlamentaris reclamen que el Govern aclareixi si el Departament d’Interior va enviar agents a assemblees preparatòries de vagues. Per a ERC i els Comuns, els fets serien inadmissibles, i per això demanen les compareixences urgents de les conselleres d’Interior i Educació. ERC i la CUP van més enllà i exigeixen directament la destitució de Trapero.
El diputat d’ERC Jordi Albert ha qualificat Trapero de “responsable polític” i ha assegurat que aquestes actuacions “no tenen cabuda en un país democràtic”.
"@Esquerra_ERC assenyala Trapero com a responsable de la infiltració de mossos a una assemblea de professors— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 8, 2026
@Santandreuenc avisa Parlón que si no el cessa, la responsabilitat política serà seva: "Plou sobre mullat"
La CUP, per boca de Xavier Pellicer, ha afirmat que Trapero ha de ser destituït tant si coneixia l’operatiu com si no.
"@cupnacional demana el cessament de Trapero "tant si ho sabia com si no"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 8, 2026
@XaviPalli: "És trist, lamentable i covard acceptar que han infiltrat policies i no voler donar la cara".
Des dels Comuns, Andrés García Berrio ha demanat una investigació efectiva i ha advertit que infiltrar policies en una assemblea sindical “traspassa totes les línies vermelles”. Junts, amb la diputada Judith Toronjo, considera l’executiu sobrepassat i alerta d’una possible vulneració greu de drets fonamentals.
"@JuntsXCat assenyala el "clar descontrol del Govern" després la presumpta infiltració de mossos a les assemblees de professors.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 8, 2026
@judithtoronjo exigeix "transparència i explicacions immediates" per part d'Interior i Educació.
La resposta del Govern no convenç els sindicats
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que no tenia coneixement del cas i ha expressat “confiança plena” en la professionalitat dels Mossos d’Esquadra. Illa ha assegurat que la consellera d’Interior donarà les explicacions oportunes i ha recordat que la policia catalana ja va emetre un comunicat sobre aquesta qüestió.
Laura Gené, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, carrega contra Interior per enviar "mosses de paisà en una assemblea de coordinació d'una vaga": "És saltar-se qualsevol línia vermella del dret a reunió, a sindicalitzar-se i a defensar els drets laborals propis".
D'altra banda, explica que mantenen el calendari de vagues mentre manté la porta oberta a Educació: "Si ens criden a negociar, nosaltres hi anirem. El Govern del PSC no té aquesta intenció".