Presumpta infiltració de Mossos en assemblees docents

Manifestación de docentes en Barcelona por mejoras laborales y educativas, con pancarta principal "JA N'HI HA PROU, MILLORES LABORALS JA! A L'EDUCACIÓ: +SALARI +RECURSOS -RÀTIOS -BUROCRÀCIA" y logos sindicales. Fondo: Arc de Triomf.
Marc Guasch Ferreiro
Els sindicats docents han denunciat un presumpte cas d’infiltració dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de professors celebrada a l’Institut Pau Claris de Barcelona, on es preparaven les vagues educatives d’aquestes setmanes. Els fets haurien tingut lloc quan una assistent va ser reconeguda per un membre sindical com a agent policial, després d’haver-la vista dies abans uniformada en una manifestació educativa.

Segons el relat dels docents presents, en ser interpel·lades, la noia i la seva acompanyant van respondre amb evasives i sense explicacions clares, tal com ha explicat la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura. Els sindicats consideren que, si es confirma, es tractaria d’una vulneració del dret de reunió i d’associació.

Reacció sindical

La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha qualificat els fets d’“atac directe a la llibertat sindical” i ha acusat el Govern de no voler negociar amb els sindicats convocants de la vaga mentre, segons ha dit, “envia la policia a escoltar”. Gené ha reclamat al PSC que s’assegui a negociar i escolti el col·lectiu educatiu.

Pressió política

En l’àmbit parlamentari, ERC, Junts, Comuns i la CUP han demanat explicacions immediates al Govern. Esquerra Republicana i els Comuns han sol·licitat la compareixença de la consellera d’Interior, Núria Parlon, la d’Educació, Esther Niubó, i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. ERC també ha registrat preguntes parlamentàries per conèixer “l’abast i la proporcionalitat” de l’actuació policial.

La presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha advertit que, si es confirma, s’haurien “traspassat totes les línies vermelles”, mentre que el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha exigit aclariments “de forma immediata”. Junts, per la seva banda, ha denunciat una “inexplicable acció” i també reclama la compareixença de Niubó. A hores d’ara, ni el Govern ni els Mossos d’Esquadra han fet cap declaració pública.

