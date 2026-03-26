Els sindicats dels docents no acosten posicions amb Educació
- Els sindicats educatius exigeixen una taula sectorial específica i avisen de noves mobilitzacions si Educació no reobre la negociació
- El Govern defensa l'acord amb CCOO i UGT i assegura que estan "concentrats" en la seva aplicació
Sense avenços i amb l'evidència que les posicions continuen molt allunyades. Així ha acabat la reunió que han mantingut conjuntament aquest dijous els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical amb Educació.
Per part del Govern han assistit a la trobada el conseller de la Presidència i conseller d'Educació en funcions, Albert Dalmau; la secretària general d'Educació, Teresa Sambola; el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez; i el director general del Professorat, Josep Maria Garcia Balda.
Els sindicats han demanat al Departament d’Educació i FP que convoqui una taula sectorial específica per tractar les millores laborals dels docents. Alerten que, si no es crea aquest espai de diàleg, hi haurà noves mobilitzacions durant el tercer trimestre.
Era la primera des de la setmana de mobilitzacions i vagues després que es desmarquessin de l'acord del Govern amb CCOO i UGT.
Reunió amb el Govern sense avenços
Les organitzacions sindicals han comparegut després d’una reunió amb el conseller de la Presidència i d’Educació i FP, Albert Dalmau, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez. Segons expliquen, el Departament els ha comunicat que “no hi ha marge de millora” i defensa l’acord ja signat i la taula sectorial com a espai únic de negociació.
La portaveu d’Ustec·Stes, Iolanda Segura, assegura que el Govern ha “desvalorat” l’espai de negociació i reclama un compromís real amb la majoria sindical. Des d’Aspepc·Sps, el secretari general Ignasi Fernández lamenta que Educació continuï “en el dia de la marmota”, ja que no ofereix cap avanç malgrat la pressió del sector.
El portaveu de CGT Ensenyament, Isarn Pardes, afirma que la mobilització recent ha obligat el Govern a seure’ls a la taula, però acusa Educació de no mostrar cap voluntat real de negociar. Des de La Intersindical, Marc Martorell denuncia tancaments de línies públiques, menor inversió que el 2023 i anuncia més protestes.
La resposta de la Conselleria: defensa de l’acord
Per part del Govern, Ignasi Giménez defensa l’acord existent, que inclou 44 mesures per reduir ràtios, reforçar l’escola inclusiva i avançar en la desburocratització. Assegura que són “prioritàries” i demana als sindicats que tornin a la taula sectorial, que considera l’espai legítim per negociar.
La reunió amb els sindicats que es van desmarcar de l'acord demostra un profund allunyament a l’hora de reconduir les negociacions sobre les millores laborals del professorat.