Els docents tallen carreteres i accessos a Barcelona en una jornada de vaga
- Primera jornada de vaga educativa unitaria a tot Catalunya d'un mes ple de protestes
- Els sindicats convocants, USTEC, CGT, Intersindical i Professors de Secundària reivindiquen millores salarials i baixada de ratios
Els docents han començat la jornada de vaga amb talls viaris arreu de Catalunya, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona, com a mesura de pressió per fer visibles les seves reivindicacions. Les mobilitzacions han generat incidències en la mobilitat des de primera hora del matí, coincidint amb l’hora punta. Les mobilitzacions formen part de la vaga convocada pel col·lectiu docent, que preveu noves accions al llarg del dia.
El primer tall s’ha produït poc abans de les set del matí a la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, a l’altura de la sortida 19, en tots dos sentits de la marxa. La via ha quedat reoberta minuts després de les vuit.
A la mateixa carretera, un altre grup de manifestants ha tallat la circulació a la zona de Mundet entre les set i les vuit del matí.
“⚫ Tallades per #manifestació:— Trànsit (@transit) May 12, 2026
Pota nord o B-20 a Santa Coloma de Gramenet. Retencions en tots dos sentits
Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en ambdós sentits. Retencions de Pedralbes a la Vall d'Hebron i del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron. pic.twitter.com/zzNmCtoaHL“
Afectacions a Barcelona i el Maresme
A Barcelona, prop d’un centenar de docents han tallat la Gran Via, a l’altura de Can Batlló, complicant la circulació en un dels principals eixos d’entrada i sortida de la ciutat.
Paral·lelament, a les 7.20 h s’ha tallat la C-32 a Mataró en sentit Barcelona, una afectació que s’ha mantingut fins a les 8.15 h. Poc després, també s’ha interromput la circulació a l’AP-7 a Montornès del Vallès en sentit sud.
Marxes lentes i proclames
A banda dels talls, els manifestants han dut a terme una marxa lenta a la C-55, des de Manresa en direcció a Barcelona. Durant les protestes, els docents han corejat proclames contra les conselleres Niubó i Parlon i han fet crides a secundar l’aturada a tot el territori.
Xoc per l’increment salarial
En el marc de les mobilitzacions, la portaveu del sindicat USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha assegurat a l'Ara que una proposta d’increment salarial d’“entre 400 i 500 euros mensuals” podria permetre reprendre les negociacions amb el Govern i, eventualment, desconvocar les protestes. Segura ha defensat que existeix “un punt intermedi” entre els 700 euros que reclamen els sindicats i els 200 que planteja actualment la Generalitat, i ha remarcat que qualsevol acord haurà de comptar amb el vistiplau del col·lectiu docent.
En una entrevista al Cafè d'idees, Andreu Mumbrú, ha reclamat al govern propostes concretes. USTEC condiciona la seva presència a la mesa sectorial a una voluntat negociadora real i amb propostes concretes sobre salaris i educació inclusiva. El sindicat considera insuficient l’acord actual i reclama més inversió en plantilles i la recuperació del poder adquisitiu docent. També exigeix la dimissió de la consellera Parlon per la infiltració de Mossos en assemblees i anuncia possibles accions legals.
Per la seva banda, la consellera d’Educació, Esther Niubó, ha qualificat de “maximalista” aquesta demanda i ha advertit que “no ajuda a acostar posicions”. En unes declaracions a Catalunya Ràdio, Niubó ha recordat que el Govern ja ha proposat un augment del 30% del complement específic —uns 200 euros mensuals en quatre anys— i ha apuntat que és en l’àmbit dels recursos educatius on es poden trobar “vies de consens” i “marges” per avançar en la negociació.