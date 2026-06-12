Els docents es preparen per a una nova manifestació el diumenge 14 de juny
- La mobilització començarà als Jardinets de Gràcia, amb la finalitat d'exigir al Govern un canvi profund en les polítiques educatives
- "Cap acord sense consulta", és el missatge que llencen els representants sindicals
Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS es tornen a mobilitzar aquest diumenge 14 de juny en resposta al rebuig a l'acord amb Educació: "el problema és evident, és de model i va molt més enllà de les reivindicacions estrictament laborals". La finalitat principal és exigir al Govern de Salvador Illa un canvi profund en les polítiques educatives.
També reclamen el suport de les famílies i del conjunt de la ciutadania.
“📢 Els docents es tornen a mobilitzar aquest diumenge 14 de juny en resposta al rebuig a l'acord amb Educació— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 12, 2026
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Vagues i protestes el pròxim curs?
La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha assegurat que la situació actual requereix una transformació de fons del sistema educatiu públic. En la mateixa línia, ha advertit que, després del rebuig al preacord amb el Govern, "queda clar que el model educatiu necessita canvis" i que el pròxim curs podria començar "amb vagues i protestes".
Els sindicats denuncien que el Departament d'Educació ha intentat "desmobilitzar" el col·lectiu docent amb un preacord que consideren insuficient.
Cíntia Burguenyos, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, afegeix que "ha quedat clar que estem en una situació d'emergència educativa i social i que no n'hi ha prou amb algunes millores amb comptagotes, sinó que cal transformar i millorar l'educació de dalt a baix".
“📢Els sindicats d'educació es tornen a mobilitzar aquest diumenge 14 de juny en resposta al rebuig a l'acord amb Educació— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 12, 2026
🎙️ Informa Toni Conde | @radio4_rne pic.twitter.com/Ika6xzXeBb“
Replantejament del sistema educatiu
Alhora ha fet una crida a la reflexió i al debat col·lectiu. En aquest sentit, ha destacat la importància de l'assemblea prevista per al pròxim 20 de juny, que ha de servir per definir el calendari de futures mobilitzacions i repensar el model educatiu català.
"El nostre missatge és clar: cap acord sense consulta", han remarcat els representants sindicals, que defensen que qualsevol decisió que afecti el sistema educatiu ha de comptar amb la participació de tota la comunitat educativa.
Els convocants consideren que ara és el moment d'obrir un debat ampli sobre el futur de l'educació pública a Catalunya i plantegen, fins i tot, la necessitat d'impulsar canvis en la llei educativa per donar resposta als reptes actuals del sistema.
Posició d'USTEC
Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical d'USTEC, en declaracions al Cafè d'Idees, dimecres passat 10 de juny, va admetre el "cansament" entre els docents en un final de curs després del cicle de vagues, més enllà de "cal aturar-se i obrir un procés de reflexió profund i reprendre objectius i pla de lluita al setembre".