Pere Casacuberta: Últim blanc en guanyar un mundial de cross
- Docu2 explica la història de Pere Casacuberta, campió al mundial junior de cross de 1984
- El fondista va passar de ser un heroi a caure en l'oblit i retirar-se aviat
Pere Casacuberta, pagès natural de Gurb, és l'últim atleta blanc en guanyar un campionat del món de cros. Contra tot pronòstic, el fondista va aconseguir la fita el 1984 a Nova Jersei, als Estats Units, al mundial junior. La història és encara més interessant quan se sap que el campió feia vida de pagès, treballava en una empresa agroalimentària, s'entrenava al Club Atlètic Vic com bonament podia i li agradava córrer pels camps d'Osona.
Va tornar a casa convertit en un heroi però, posteriorment, va caure en l'oblit. Ara, quaranta anys després, viu sol a la casa de pagès on residia amb els seus pares, condueix una màquina tallagespa i prefereix no pensar en allò que podria haver sigut i no va ser. Docu2 explica la seva història al documental Pere Casacuberta: Esprint trencat.
El personatge
Després del Mundial del 84, Casacuberta va ser l'esportista més popular de Catalunya. El periodista Ramon Besa considera que el fondista català va tenir ressò perquè ningú hi comptava amb aquella victòria. "Resulta que et trobes amb el personatge, més que amb l'atleta, i creix la figura del personatge", comenta el reporter. Tothom volia entrevistar-lo o fer-li reportatges.
“No se li van pujar els fums al cap“
La campiona d'Espanya de 1500 metres de 1988, Lourdes Miquel, opina que el ressò mediàtic de Casacuberta va canviar el seu marc de vida de pagès d'un dia per l'altre. "És un sacseig passar del desconeixement a ser una persona buscada per tota Espanya", explica Miquel. A més, segons el periodista Arcadi Alibés, el fondista "era molt afable, casolà, i pagès, va caure molt en gràcia, es va parlar molt d'ell i es va fer molt conegut". L'exatleta del Club Atlètic Vic, Mercè Masnou, assegura que a Casacuberta, malgrat l'onada repentina de fama, "no se li van pujar els fums al cap".
L'inici de la fi
El presentador de Pla Seqüència, Jordi Basté, recorda quan era al despatx periodista Lluís Canut i li va dir que Pere Casacuberta era a la clínica Asepeyo de Barcelona perquè l'anés a veure: havia patit un accident laboral. A l'empresa on treballava, li havia caigut un toro a sobre. Arcadi Alibés apunta que "amb la mateixa velocitat que va córrer la notícia quan va guanyar el mundial, va córrer la de l'accident. Tothom va anar a entrevistar-lo a l'hospital".
“La desgràcia que va patir el va fer una celebritat“
A l'atleta el van operar de tres fractures al turmell dret i una al braç. El periodista Sergio Heredia explica que "la desgràcia que va patir el va fer una celebritat", encara més inclús que després de la victòria mundialista del 84.
La recuperació no li va servir de res. Tal com diu Lourdes Miquel, l'accident "li va truncar completament la carrera esportiva que podia haver tingut". Jordi Basté expressa que el fet "va ser molt bèstia: al campió del món júnior de fa poc temps se li acabava la carrera".
“Al campió del món júnior de fa poc temps se li acabava la carrera“
Sergio Heredia opina que Pere Casacuberta "va ser víctima de la seva època, on els esportistes sobrevivien com podien. No estaven blindats". Arcadi Alibés assegura que l'accident va servir per descobrir que els esportistes que no es dedicaven al futbol havien de combinar l'esport amb la feina.
Oblit
La lesió va matar l'atleta i el personatge. El reporter Sergio Heredia pensa que el fondista "va desaparèixer dels mitjans de comunicació perquè deixava de fer coses mediàtiques o de ser reconegut". Segons el periodista Jordi Basté, "l'esport català el va oblidar. El problema és que l'hem oblidat tots".
“L'esport català el va oblidar. El problema és que l'hem oblidat tots“
L'expresident del Club Atlètic Vic, Lluís Saiz, relata que el fondista "es va anar apagant com una espelma" i que cada cop corria menys. "He pogut viure el que és estar a dalt de tot i a baix de tot", confessa Pere Casacuberta.
“He pogut viure el que és estar a dalt de tot i a baix de tot“
Retirada
El juny del 2000 moria Pep Vilà, l'entrenador de Casacuberta, qui el va fer campió del món. "Aquí ja es va acabar", afirma l'exatleta. Tot i que mai ha fet un comiat, va dir-se a si mateix que plegava de manera irrevocable. "Amb la separació de l'entrenador, vaig desvincular-me totalment de l'atletisme", explica l'exfondista.
Casacuberta reconeix que una de les coses que sempre ha pensat segurament és la gran incògnita que tothom es planteja: "Què hauria fet en Pere Casacuberta si no hagués tingut l'accident?". La resposta del protagonista és contundent: "No hi penso".