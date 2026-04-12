Oscar Tusquets reconeix que es va equivocar amb la Sagrada Família: "Vaig canviar completament d'idea"
- L'artista, que va impulsar un manifest en contra de la continuació del temple, reconeix l'error
- El Docu2 Déu ho veu: Oscar Tusquets Blanca repassa la genialitat d'aquest arquitecte, pintor, dissenyador i escriptor
L'arquitecte, pintor, dissenyador i escriptor Oscar Tusquets Blanca reconeix que es va equivocar a l'hora de jutjar la Sagrada Família de Gaudí. Ell va impulsar, conjuntament amb altres professionals de l'època, un escrit en contra de la continuació del temple, relata l'artista al Docu2 Déu ho veu. Tot això es va produir fa gairebé seixanta anys. Ara, als vuitanta anys, Tusquets explica aquesta anècdota des de la mirada d'algú que ha vist créixer, com la resta de barcelonins, el temple més alt d'Europa.
“Vaig ser un dels culpables del Manifest del 68“
"Jo vaig ser un dels culpables del Manifest del 68, que deia que Gaudí no havia deixat prou dades i que la interpretació per part d'arquitectes de relatiu talent sobre la genialitat de Gaudí era un error", confessa l'artista. Va ser després, en una conversa amb Alfons Soldevila que Tusquets va decidir visitar la Sagrada Família en persona. "Vaig canviar d'idea completament. L'espai i la llum, que jo crec que són els protagonistes de l'arquitectura... És impressionant", assegura.
L'esperit 'dalinià' de Tusquets
Si bé no va poder conèixer Gaudí, l'arquitecte sí que va ser amic de Salvador Dalí. "Es divertia amb mi perquè era dels pocs que li podien seguir la corda", reconeix Tusquets.
Al documental, recorre el Museu Dalí de Figueres, on hi ha una sala que va ajudar a concebre. Segons explica l'artista, li va dir a Dalí: "He vist un quadre teu de la cara de Mae West que podria ser utilitzat com un apartament surrealista."
En mig de la creació, el figuerenc li va proposar d'afegir uns troncs cremant dins dels narius de la cara, cosa que va sorprendre Tusquets. "Salvador, això al quadre no hi és", li va dir. "Però què coi t'importa el quadre, ho farem millor!", va respondre el pintor.
“Gala va decidir que la seva obra seria Salvador Dalí“
Tusquets també recorda amb enyorança els moments viscuts amb Gala, la dona de Salvador Dalí. Ell rememora que sempre els duia alguna cosa quan els visitava. Però un dia es va presentar amb les mans buides i Gala no va reaccionar bé. "Llavors em va començar a pegar... Dalí es moria del riure", recorda. Segons explica, "Gala, que era una persona amb cert talent, que escrivia molt bé, feia collage... Va decidir que la seva obra seria Salvador Dalí".
Sense dubte, d'aquesta relació, Oscar Tusquets va extreure molt més que les increïbles anècdotes que explica. Una inspiració que encara plasma en la seva obra, bé sigui en pintures o als llibres. Tot per deixar empremta en un món que, reconeix, és efímer. "No queda ningú viu que fos amic de Salvador Dalí." Però allà continua la seva obra, igual que la Sagrada Família de Gaudí. Perquè Déu l'admiri.
El documental 'Déu ho veu', participat per RTVE, està produït per Hic&Nunc Filmworks i dirigida per Alex Guimerà i Guillem Ventura.