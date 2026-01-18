Oscar Tusquets Blanca, el creador que nunca pidió permiso
- Irónico, provocador y brillante, Tusquets reivindica en 'Dios lo ve' el arte sin etiquetas y la libertad como principio de vida
- De Dalí a Antonio López: Oscar Tusquets y el arte como conversación
Oscar Tusquets Blanca, arquitecto, pintor, diseñador, escritor, es un creador que nunca ha pedido permiso. A sus 80 años, mantiene intacto su humor, su lucidez crítica y su voluntad de seguir creando desde la libertad. Dios lo ve, producido por Hic&Nunc Filmworks con la participación de RTVE, Tusquets se retrata sin filtros: irónico, vitalista, provocador.
“Cada mañana que me levanto y no me duele nada, pienso: qué suerte tengo”, dice con humor. Su estudio, repleto de libros, bocetos y muebles, es una prolongación de su pensamiento: ecléctico, libre, contradictorio. A lo largo del documental, Tusquets despliega su visión sobre la arquitectura, el arte, la funcionalidad, el diseño y la vejez.
Rechaza la especialización, una actitud que ha mantenido desde sus inicios. “Tengo una absoluta incapacidad para especializarme”, afirma. Desde BD Ediciones de Diseño —fundada con Pep Bonet, Cristian Cirici, Lluís Clotet y Mireia Riera—, hasta sus incursiones en la escritura o la pintura, ha explorado múltiples formas de expresión con una mirada crítica, pero también lúdica.
“Tengo una absoluta incapacidad para especializarme“
El documental lo muestra en conversaciones íntimas con amigos como Mario Vargas Llosa, con quien rememora los años de ebullición cultural en Barcelona. El escritor peruano le recuerda: “Pertenecías a la locura barcelonesa”, en alusión a los años en que arquitectura, literatura, música y diseño se cruzaban sin jerarquías.
Contra la solemnidad del arte
Una de las frases más contundentes de Tusquets en el documental resume su relación con la arquitectura contemporánea: “No me retiré yo de la arquitectura, la arquitectura me abandonó a mí”. Lo dice mientras reflexiona sobre cómo las normativas y restricciones actuales han limitado la capacidad de crear espacios verdaderamente innovadores.
“No me retiré yo de la arquitectura, la arquitectura me abandonó a mí“
Su pintura reciente, muchas veces a partir de fotografías propias, se aleja del realismo estricto, buscando una figuración sensible, aunque no literal. En sus conversaciones con Antonio López, exploran juntos cómo cambia la mirada con la edad y cómo la representación del mundo se transforma.
Más allá de estilos o técnicas, lo que se impone en su discurso es la fidelidad a uno mismo, una independencia que nunca ha sacrificado. Consciente del paso del tiempo, aborda la vejez con naturalidad, sin dramatismo. La muerte, dice, no le preocupa, pero sí el deterioro previo.
En Dios lo ve, Oscar Tusquets Blanca se muestra como siempre ha sido: brillante, incómodo, divertido, libre.