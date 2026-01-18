Oscar Tusquets Blanca, el creador que nunca pidió permiso

Oscar Tusquets Blanca, arquitecto, pintor, diseñador, escritor, es un creador que nunca ha pedido permiso. A sus 80 años, mantiene intacto su humor, su lucidez crítica y su voluntad de seguir creando desde la libertad. Dios lo ve, producido por Hic&Nunc Filmworks con la participación de RTVE, Tusquets se retrata sin filtros: irónico, vitalista, provocador.

“Cada mañana que me levanto y no me duele nada, pienso: qué suerte tengo”, dice con humor. Su estudio, repleto de libros, bocetos y muebles, es una prolongación de su pensamiento: ecléctico, libre, contradictorio. A lo largo del documental, Tusquets despliega su visión sobre la arquitectura, el arte, la funcionalidad, el diseño y la vejez.

Oscar Tusquets Blanca, en pleno proceso creativo. A sus 80 años, mantiene intacto su impulso por explorar y enseñar. Frame de la película DIOS LO VE - © Hic&Nunc Filmworks

Rechaza la especialización, una actitud que ha mantenido desde sus inicios. “Tengo una absoluta incapacidad para especializarme”, afirma. Desde BD Ediciones de Diseño —fundada con Pep Bonet, Cristian Cirici, Lluís Clotet y Mireia Riera—, hasta sus incursiones en la escritura o la pintura, ha explorado múltiples formas de expresión con una mirada crítica, pero también lúdica.

“Tengo una absoluta incapacidad para especializarme“

El documental lo muestra en conversaciones íntimas con amigos como Mario Vargas Llosa, con quien rememora los años de ebullición cultural en Barcelona. El escritor peruano le recuerda: “Pertenecías a la locura barcelonesa”, en alusión a los años en que arquitectura, literatura, música y diseño se cruzaban sin jerarquías.

Oscar Tusquets y Mario Vargas Llosa conversan en la casa del escritor en una escena del documental 'Dios lo ve'. Frame de la película DIOS LO VE - © Hic&Nunc Filmworks